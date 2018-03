Calciomercato Roma | Cristante è vicino | sorpassata la Juventus

ALISSON AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma - offerta choc da 60 milioni dei galacticos : il portiere vacilla : ALISSON al REAL MADRID? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Calciomercato - Gandini : «La Roma punta su Schick» : Così Umberto Gandini , l'amministratotre delegato del club giallorosso, ai microfoni di Radio anch'io sport: 'Arriva da un'estate complessa, con problemi fisici e una preparazione non svolta con la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - ecco l’offerta all’Atalanta per Cristante : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Torino, importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche il mercato, manovre per il centrocampo ed occhi puntati sul calciatore dell’Atalanta Cristante. Il club nerazzurro fa una valutazione importante del calciatore, circa 30 milioni di euro, la Roma è arrivata invece ad offrire ...

Calciomercato Roma : quali i possibili acquisti in estate? : Non c'è soltanto il campionato di serie A a tenere banco in questo inizio del mese di marzo in casa Roma. Circolano tante nomi nelle ultime settimane come possibili rinforzi per il prossimo Calciomercato giallorosso. Indipendentemente da come andrà a finire questo torneo, nel quale la formazione di Di Francesco va a caccia della qualificazione in Champions League. Riepiloghiamo quali potrebbero essere le trattative per il futuro del club ...

Calciomercato Cagliari - Giulini parla del futuro di Barella e Romagna : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in campo per la gara di campionato contro il Napoli, importante partita per provare a conquistare punti per la salvezza. Prima della partita ha parlato il presidente Giulini, ecco le parole a Premium Sport: “Dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l’atteggiamento avuto ...

Calciomercato Juventus : obiettivi Emre Can e Romagnoli : La neve caduta ieri a Torino ha causato il rinvio di Juventus-Atalanta. La compagne bianconera, però, è già concentrata sui prossimi impegni, la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi all'Allianz Stadium, la sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tre sfide che diranno molto sulla stagione della Vecchia Signora, la quale guarda ...

Calciomercato - il milanista Romagnoli intriga la Juventus... : TORINO - In casa Milan si sono subito affrettati a smentire eventuali problemi economici in seno alla proprietà cinese. Ma è un fatto che la Juventus sia sempre pronta ad approfittare di situazioni ...

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Calciomercato Roma - mossa per la porta : le intenzioni dei giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo sul campo dell’Udinese, fiducia ritrovata in casa giallorossa dopo la terza vittoria consecutiva, l’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo per la porta. I giallorossi possono contare già su un grande portiere, Alisson ma si cerca anche estremo difensore per il futuro. Secondo quanto riporta ...

La verità di Monchi sul Calciomercato della Roma : “Dzeko - Giroud - Ounas e Salah a costi ridotti - vi dico tutto” : Il ds della Roma Monchi, è stato ospite di Skysport per parlare del tanto discusso calciomercato del club giallorosso che dal suo arrivo non ha certo soddisfatto i tifosi. Il dirigente ha spaziato su tutte le questioni più calde del mercato che lo hanno visto protagonista. “Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po’ di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che ...