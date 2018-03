Calciomercato Milan | Gattuso firma | dettagli rinnovo

Calciomercato Milan : uscite ed entrate possibili Video : La sosta di campionato è quel momento in cui si possono tirare le conclusioni ed effettuare quei ragionamenti che quotidianamente non è possibile effettuare perchè la frenesia del campionato e delle coppe costringono la mente ad essere concentrata alle questioni di campo. Eliminato in Europa League per mano dell'Arsenal [Video], il #Milan di campionato è sempre vincenteda 5 turni, all'ultimo respiro contro il Genoa, in rimonta contro il Chievo, ...

Calciomercato Milan : uscite ed entrate possibili : La sosta di campionato è quel momento in cui si possono tirare le conclusioni ed effettuare quei ragionamenti che quotidianamente non è possibile effettuare perchè la frenesia del campionato e delle coppe costringono la mente ad essere concentrata alle questioni di campo. Eliminato in Europa League per mano dell'Arsenal, il Milan di campionato è sempre vincenteda 5 turni, all'ultimo respiro contro il Genoa, in rimonta contro il Chievo, ma anche ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio di attaccanti con il Siviglia Video : Momento molto positivo per il #Milan di Gattuso che è riuscito a vincere un'altra importantissima partita con il Chievo Verona. Il match è terminato 3-2 e la rete decisiva è stata di André Silva, calciatore molto criticato in questa stagione. L'attaccante portoghese, infatti, ha messo a segno solo due reti in campionato e la prossima estate potrebbe essere ceduto. Su di lui ci sono alcuni club di Premier League come per esempio il Wolwerhampton, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - rottura Kalinic-Milan : due club sull’attaccante : Il Milan è in campo per la gara di campionato contro il Chievo ma a tenere banco è anche il mercato per la prossima stagione. In particolar modo rottura tra il club rossonero e Kalinic, l’attaccante non è stato convocato contro la squadra di Maran per scarso impegno in allenamento, per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Il croato può essere un pezzo pregiato in estate, in particolar modo Torino ...

Calciomercato Milan - definito il primo acquisto per la prossima stagione : 1/12 LaPresse/PA ...

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori talenti del calcio mondiale Video : Momento molto particolare per il #Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di Calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

Calciomercato Milan - Suso : 'Vedremo se qualcuno pagherà la clausola' : Una semplice battuta o c'è anche un fondo di verità nelle parole di Suso? "Clausola sul mio contratto? Esiste. Qui sto bene ma nel cacio non si sa mai: vedremo se a fine stagione arriverà una squadra ...

Calciomercato Milan - scambio pazzesco con il PSG? Ecco perchè si può fare : Il Milan ha acquistato Pepe Reina per la prossima stagione; il portiere spagnolo, attualmente in forza al Napoli, arriverà a parametro zero ed ha già sostenuto le visite mediche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", dopo l'acquisto di Reina si sarebbe creata una vera e propria rottura tra Donnarumma e il Milan. La famiglia del portiere, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la società rossonera e con il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...