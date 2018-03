Calciomercato Juventus | Dybala e Simeone a cena a Madrid | incontro o casualità?

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : Hector e Ginter : TORINO - Tra gli sponsor di Emre Can alla Juventus c'è anche il suo connazionale Sami Khedira . E peraltro la lista dei tedeschi nel mirino dei dirigenti bianconeri è piuttosto corposo, giacché ...

Calciomercato Roma - Cristante è vicino : sorpassata la Juventus : Mentre il campionato si ferma per la pausa delle nazionali la Roma affonda il colpo sul Calciomercato e, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe sempre più vicina a Bryan Cristante dell'Atalanta. L'ex centrocampista del Milan, infatti, è il primo obiettivo della Roma che avrebbe alzato l'offerta fino a 35 milioni di euro pur di ...

Calciomercato Juventus - è fatta per il terzino della prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sulla stagione, la squadra di Allegri guida la classifica del campionato di Serie A, in Champions League si prepara per il doppio impegno da sogno contro il Real Madrid. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la difesa, in particolar modo grande movimento sugli esterni con il solo De Sciglio sicuro di rimanere. Nelle ultime ore accordo ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-PSG : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finestra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - proposto uno scambio al Torino : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero è reduce dal successo nel recupero di campionato contro l’Atalanta, pass anche per i quarti di finale di Champions League ed adesso si attende l’avversario dal sorteggio di domani. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta pensando alla prossima stagione ed al mercato, contatti con il Torino, anche in passato le due società ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Calciomercato Juventus - ecco qual è il rischio per Emre Can : TORINO - La Juventus non allenta la marcatura su Emre Can , svicolato di lusso della prossima estate, e il progetto dei campioni d'Italia continua a intrigare il centrocampista del Liverpool . I ...

Calciomercato Juventus - possibile un clamoroso ritorno per vincere tutto Video : Arrivano importanti notizie dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Il colpo del club bianconero per la prossima stagione potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista transalpino è stato ceduto al Manchester United due anni fa per centocinque milioni di euro, ma in Inghilterra non ha mai convinto. Il noto quotidiano britannico 'The Indipendent', inoltre, scrive che il rapporto tra José Mourinho e ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG Video : Grandissimo entusiasmo in casa #Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo grazie al gol di Son, ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Calciomercato Juventus - scambio due per uno con il Manchester United? Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...