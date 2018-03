calcioweb.eu

Calciomercato, asta per Gabbiadini: tutti i club interessati all'attaccante - Asta per Cristante: c'è una grande favorita per 35 milioni

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Manolo, attaccante del Southampton si prepara a tornare in Italia nella prossima stagione, esperienza altalenante in Inghilterra, l’obiettivo è tonare grande protagonista. Le qualità del calciatore sono enormi,ha solo bisogno di continuità per tornare ad essere decisivo in Serie A. Tantifiutano l’affare, in particolar modo il Bologna, alla ricerca di un attaccante. Ma non solo si prepara una vera e propriapuò essere una soluzione importante anche per Atalanta, Genoa, Sampdoria e Torino,che hanno intenzione di cambiare in attacco per la prossima stagione. Si preannunciano mesi caldissimi,pronto al ritorno in Italia. L'articoloperall’attaccante sembra essere il primo su CalcioWeb.