Calciomercato Arsenal | Tante pretendenti per il gioiello dei Gunners

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con l'Arsenal? : La Juventus è entrata nella settimana decisiva della sua stagione; il club bianconero, infatti, mercoledì affronterà una delle partite più importanti di quest'anno, quella contro il Tottenham. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League; l'andata è terminata sul punteggio di due a due, una risultato che ha deluso non poco i tifosi bianconeri, soprattutto per il fatto che Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore sul punteggio ...

Calciomercato Juve - possibile uno scambio 'due per uno' con l'Arsenal Video : Arrivano importanti indiscrezioni dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Daniele Rugani è finito nel mirino dell'Arsenal. Non si esclude una partenza a fine stagione del giovane difensore, dal momento che non sta trovando molto spazio nelle fila della Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce spesso giocatori come Barzagli ...

Calciomercato Juventus - dall'Inghilterra : 'Arsenal su Rugani' : LONDRA , Inghilterra, - Daniele Rugani nel mirino dei 'gunners' per la prossima stagione. Secondo il Daily Star, infatti, l'Arsenal, dopo aver fallito l'assalto a David Luiz , Chelsea, e Kostas ...

Calciomercato Arsenal - Ozil rinnova : triennale per il tedesco : Il club londinese ufficializza di aver prolungato il contratto al centrocampista, dopo gli arrivi di Mkhitaryan e Aubameyang. L’Arsenal ufficializza il rinnovo triennale del contratto di Mesut Ozil, di 29 anni, in scadenza il prossimo 30 Giugno. L’annuncio del club arriva contestualmente a quello del prolungamento fino al 30 Giugno 2021, dopo aver annunciato in settimana gli arrivi di Henrikh Mkhitaryan e Pierre-Emerick ...

Calciomercato ROMA/ News : UFFICIALE Jonathan Silva - l'Arsenal pensa ancora a Manolas (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'Arsenal pensa a Kostas Manolas stando ai rumors, UFFICIALE l'acquisto di Jonathan Silva.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Calciomercato - il Chelsea chiude per Giroud dall’Arsenal : le cifre : Antonio Conte può finalmente sorridere. Il tecnico del Chelsea è stato accontentato con l’acquisto di Emerson Palmieri ma non solo. Saltato il trasferimento di Edin Dzeko dalla Roma, i ‘Blues’ negli ultimi giorni si sono buttati su Oliver Giroud e oggi hanno chiuso l’operazione, dopo che l’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund. Il Chelsea verserà nelle casse dei ...

Calciomercato live/ Trattative in diretta : Aubameyang è l'acquisto più caro della storia dell'Arsenal : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:13:00 GMT)

Aubameyang all’Arsenal / Calciomercato - ufficiale l’acquisto dell’ex Borussia : colpo da 65 milioni : Aubameyang all’Arsenal, Calciomercato, ufficiale l’acquisto dell’ex Borussia: colpo da 65 milioni. I Gunners si sono assicurati il nazionale gabonese, che piaceva tanto al Milan(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Arsenal : Ufficiale l’arrivo di Aubameyang : Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo calciatore dell’Arsenal. L’attaccante ex Borussia Dortmund, autore di 99 reti in 144 gare in Bundesliga, capitano del Gabon, si trasferisce in Inghilterra ai Gunners dopo una trattativa estenuante. Aubameyang arriva all’Arsenal con l’obiettivo di aiutare la squadra ad arrivare almeno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante Gabonese viene ...

Calciomercato - Aubameyang a un passo dall'Arsenal : LONDRA (INGHILTERRA) - Pierre-Emerick Aubameyang sta per diventare un nuovo giocatore dell' Arsenal . In Germania e in Inghilterra danno ormai l'affare in dirittura d'arrivo, con le due società che ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Cairo blinda Ljajic - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore - Aubameyang si allontana dall’Arsenal : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato - Arsenal : no del Borussia Dortmund per Aubameyang : Secondo 'Sky Sport UK', il Borussia Dortmund ha rifiutato un'offerta di più di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) fatta pervenire dall' Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang . L'attaccante gabonese ...