Calcio | parla Ciro Immobile | “Svezia macchia sulla nostra carriera Non ho più sentito

Calciomercato Napoli - indiscrezioni confermate : Perinetti parla del portiere Perin : Napoli-Perin, conferme. In esclusiva CalcioWeb qualche giorno fa vi aveva parlato dell‘interesse del Napoli per il portiere del Genoa Perin, l’estremo difensore è il nome in pole per sostituire Reina, ormai un calciatore del Milan. Adesso arrivano conferme anche da parte di Perinetti durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ...

Morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di Calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...

Calciomercato - parla Balotelli : “io alla Juve o al Napoli? Ecco cosa dico” : Dopo Mino Raiola, adesso parla Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza sarà uno degli uomini più chiacchierati della prossima estete, quando il suo contratto con i francesi scadrà e potrà dunque firmare con un nuovo club. “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto – ha detto alla “Domenica Sportiva” – che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia ...

Calciomercato Cagliari - Giulini parla del futuro di Barella e Romagna : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in campo per la gara di campionato contro il Napoli, importante partita per provare a conquistare punti per la salvezza. Prima della partita ha parlato il presidente Giulini, ecco le parole a Premium Sport: “Dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l’atteggiamento avuto ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Milic : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto dello svincolato Milic. Negli ultimi giorni la dirigenza del club partenopeo ha accelerato per l’ex Fiorentina, visto il nuovo infortunio riportato da Ghoulam che dovrebbe rientrare a metà aprile. Intercettato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’agente del’esterno mancino ha dichiarato: “Il Napoli? Non fatemi dire nulla, ...

Calciomercato Napoli - già deciso un rinforzo in difesa per la prossima stagione : parla l’agente : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta dispustando una stagione straordinaria. Il sogno scudetto prende sempre pù forma. I partenopei sono reduci dal successo con la Lazio e si preparano per l’impegno di Europa League con il Lipsia. Nel frattempo si lavora già per il Calciomercato estivo con il reparto difensivo che potrà contare su un nuovo rinforzo: a giugno è previsto il rientro alla base di Sebastiano Luperto. A svelarlo è ...

Sampdoria - Praet ed il Calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Calciomercato Roma - Perotti parla del futuro e spaventa i giallorossi : “sto bene ma…” : Calciomercato Roma – Diego Perotti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘elcrackdeportivo.com’ in cui ha parlato anche del proprio futuro spaventando la Roma. L’argenitno infatti ha spiegato di voler tornare al Boca Juniors. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la Coppa del Mondo, tornerai al Boca? Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma ma dopo voglio tornare in Argentina per cambiare la ...

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez allo scoperto : “ho parlato con Milito…” : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare per portare a Milano Lautaro Martinez. L’attaccante classe ’97 del Racing ha stregato il ds nerazzurro Piero Ausilio volato in Argentina per osservarlo da vicino nella sfida vinta dal Racing contro l’Huracan. Martinez ha realizzato una tripletta che ha convinto l’Inter ha affondare il colpo. Il club nerazzurro sta cercando di trovare un accordo economico con il ...

Calciomercato - Lautaro Martinez : 'Ho parlato a lungo con Milito - mi ha spiegato cos'è l'Inter' : Otto partite: sette gol e tre assist. L'Inter ha trovato in Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda, il suo pupillo del futuro. Il classe 1997 ha stregato la dirigenza nerazzurra, che sta ...

Diretta / Slovenia Italia Calcio a 5 streaming video e tv : parla Menichelli - orario (Europei) : Diretta Slovenia Italia streaming video e tv, orario, risultato live, partita decisiva per gli azzurri nel girone A degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 3 febbraio)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:02:00 GMT)

Roma - Totti torna a parlare : l’addio al Calcio - Spalletti e il ricordo più bello della carriera : A margine del del “Giubileo delle Leggende” tenutosi a Mosca, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista all’emittente russa ‘Match Tv’ toccando diversi temi a partire dall’addio al calcio giocato dello scorso maggio: “Le parole più importanti sono arrivate dalla mia famiglia: dai miei figli, mia moglie, i miei genitori. A fine carriera sei distrutto dalle emozioni. Dopo 25 anni con la stessa ...

Calcio - Giampiero Ventura torna a parlare : “Sono reduce da qualcosa più grande di me e ho pagato in modo violento” : “Sono reduce da qualcosa che era più grande di me e ho pagato in modo violento“. Giampiero Ventura è tornato a parlare pubblicamente, tre mesi dopo l’eliminazione dell’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e tutto il polverone che ne è conseguito. L’ex CT è stato premiato con il “Sarezzanese Illustre”, conferitogli a Sarezzano, località in provincia di Alessandria. ...