Calcio | l’Italia e il triste ruolo della sparring partner…

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Calcio : Mario Balotelli e Graziano Pellé tornano a vestire la maglia dell’Italia? : Il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli e di Graziano Pellè? Sembrerebbe di sì, valutando quelle che sono le indiscrezioni nel contesto tricolore. Il ct “ad interim” Luigi Di Biagio sembrerebbe infatti essersi convinto. Le prestazioni con il Nizza in Ligue 1 dell’ex calciatore di Inter e Milan ed un comportamento meno “ribelle” hanno colpito l’attenzione dell’allenatore italiano. La presenza in campo ...

Calcio femminile : l’Italia è una squadra più competitiva. La sfida contro il Belgio dirà la verità : Il primato del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 ed il secondo posto nella Cyprus Cup 2018 (miglior piazzamento mai ottenuto) non sono risultati casuali. La Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini è una squadra più competitiva rispetto al passato. Il campo lo ha detto piuttosto chiaramente. Questa compagine, da quando ha avuto inizio il nuovo corso con il tecnico ex Brescia in panchina, ha trovato ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : l’Italia in finale per il 1° e 2° posto. La Nazionale di Milena Bertolini continua ad incantare : Il ‘GSZ Stadium’ di Larnaca sorride alla Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini in questa Cyprus Cup 2018. Dopo il rotondo successo contro le campionessa in carica della Svizzera (3-0), le azzurre si sono ripetute infliggendo lo stesso passivo al Galles e, visto il contemporaneo successo dell’elvetiche contro la Finlandia (4-0) nel girone A, accedono alla finale di questo torneo per la prima volta. Un risultato niente ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : l’Italia cala il tris anche contro il Galles. Doppietta per Cristiana Girelli : L’Italia concede il bis nella Cyprus Cup 2018. Dopo il 3-0 all’esordio contro la Svizzera, le azzurre si impongono con il medesimo punteggio contro il Galles e consolidano la loro prima posizione nel gruppo A a punteggio pieno. A decidere oggi contro le britanniche è stata una Doppietta di Cristiana Girelli nel primo tempo e poi una rete nel finale di Greta Adami. Scatenata, dunque, Girelli che nella prima frazione indirizza subito ...

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT dell’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Calcio : l’elenco dei 24 convocati dell’Italia di Luigi Di Biago per lo stage di Coverciano. Tanti giocatori nuovi : Ha avuto ufficialmente inizio il nuovo corso della Nazionale italiana di Calcio di Luigi Di Biagio. Sono 24 gli Azzurri convocati per lo stage in programma da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A (Cagliari-Napoli) e dei quattro club che la prossima ...

Calcio - l’Italia sfiderà l’Olanda a Torino. Data - programma - orari e tv : nuova amichevole per gli azzurri : Si aggiunge una nuova amichevole nel calendario dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, deve provare a rialzare la testa. Già annunciate le sfide contro Argentina (27 marzo a Manchester), Inghilterra (27 arzo a Londra) e Francia (1° giugno a Nizza), oggi è arrivata la notizia che gli azzurri se la vedranno anche con l’Olanda: l’appuntamento è per lunedì 4 giugno all’Allianz Stadium di Torino ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Di Biagio pensa ancora a Buffon e De Rossi : Gigi Di Biagio è il CT ad interim della Nazionale Italiana in attesa che si trovi il grande nome pronto a guidarci fuori dalla crisi in cui siamo finiti a causa della mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista avrà il compito di sedere sulla panchina durante le amichevoli che giocheremo contro Argentina e Inghilterra a fine marzo. Quali saranno i suoi convocati? Quali saranno i nomi nuovi che verranno coinvolti e da cui ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini non è l’unico : 6-7 nomi tra cui scegliere. Di Biagio? Scelta automatica” : Billy Costacurta è alle prese con la Scelta del nuovo CT dell’Italia. Per le amichevoli primaverili contro Argentina e Inghilterra sarà Gigi Di Biagio a guidare la nostra Nazionale ma il subcommissario della FIGC sta cercando un mister di peso per il prossimo futuro. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore a partire da Roberto Mancini e Claudio Ranieri mentre Antonio Conte ha detto di avere un contratto di 18 mesi con il Chelsea ...

Calcio - Alberico Evani CT ad interim dell’Italia U21. Sostituirà Gigi Di Biagio : Alberico Evani guiderà momentaneamente l’Italia U21. Sarà l’ex tecnico delle tre Nazionali giovanili (U18, U19, U20), nei quadri federali già dal 2010 e attuale assistente tecnico della maggiore, a sedere sulla panchina durante le amichevoli contro la Norvegia (22 marzo a Perugia) e contro la Serbia (27 marzo a Novi Sad). Una promozione temporanea per il coach che ha condotto l’Under 20 allo storico terzo posto ai Mondiali ...