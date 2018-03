: 'Centrodestra riunito, si cerca un accordo per la presidenza di Camera e Senato' Poltrone e potere, affari loschi e… - Luciosalis : 'Centrodestra riunito, si cerca un accordo per la presidenza di Camera e Senato' Poltrone e potere, affari loschi e… - NotizieIN : C.destra:Camera al M5S, a noi il Senato - CybFeed : #News #C.destra:Camera al M5S, a noi il Senato -

Il centropropone ai gruppi parlamentari "un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centro) di esprimere il presidente dele al primo gruppo parlamentare (il Cinquestelle) il presidente della, riconoscendo nel contempo in ciascun ramo del Parlamento un vicepresidente a ogni gruppo parlamentare che non esprima il presidente". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine del vertice a Roma tra Berlusconi, Salvini e Meloni.(Di mercoledì 21 marzo 2018)