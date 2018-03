Burocrazia in Italia | un ‘mostro’ che richiede enormi sacrifici

Migranti - il numero verde per districarsi nella Burocrazia italiana. E non essere più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...