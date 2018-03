Buona performance dell' MTV Euromotor Ragusa a Palazzolo

Sci alpino - Sofia Goggia : “Vonn a Cortina è al top : fiduciosa per una Buona performance”. Federica Brignone : “Gara diversa rispetto a Bad Kleinkirchheim” : È tutto pronto per la tre giorni di gare a Cortina, quando fra domani e domenica si disputeranno due discese libere (una sarà il recupero di quella in Val D’Isere) e un superG. Queste le parole delle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone rilasciate ai nostri microfoni dopo la conferenza stampa indetta per l’occasione dalla Fisi, durante la quale ha parlato anche il capo allenatore Matteo Guadagnini. Sofia Goggia: “Quella di ...