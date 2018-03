“Brividi” Meghan Markle | svelato l’omaggio a Lady Diana per le nozze Tra la miriade di

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Royal wedding: mancano meno di due mesi. Il 19 maggio si fa sempre più vicino, quindi le indiscrezioni e i retroscena sul gran giorno del principe Harry e difioccano. L’abito da sposa, a quanto rivela un insider di Palazzo, non sarà bianco visto che l’attrice è divorziata e dovrebbe portare la firma della maison londinese Ralph & Russo. Il brand fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi australiani, è tra i favoriti della futura principessa. L’aveva già scelto per le foto ufficiali del fidanzamento nella residenza di campagna dei Windsor Frogmore House, quando ha indossato un elegante abito nero con un ricamo foliage d’argento sul corpino e una maxi gonna da gran sera della collezione Couture Autunno-Inverno 2017 della griffe (il prezzo, tanto per la cronaca, si aggira intorno alle 56mila sterline). E la torta nuziale? ...