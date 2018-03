Brigitte è ora disponibile in Overwatch

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Come già vi avevamo annunciato poco tempo fa, il nuovo eroe di, sbarca su PC, PlayStation 4 e Xbox One., la figlia più giovane del progettista bellico Torbjörn Lindholm, è specializzata in armature. Può lanciare dei Moduli Riparatori per curare i suoi compagni, o curare automaticamente quelli vicini quando infligge danni ai nemici con la sua mazza. Quest'arma può colpire più bersagli, mentre Frustata stordisce i nemici a distanza.Gettandosi nel vivo della lotta,può alzare il suo Scudo Protettivo per difendersi e attaccare i nemici con Colpo di Scudo. La sua Ultra, Adunata, le fornisce un cospicuo aumento di velocità per breve tempo e potenzia gli alleati vicini fornendo loro armatura persistente.Read more…