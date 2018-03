today

: Brescia, furgone centrato da un Suv travolge un operaio: è gravissimo - Today_it : Brescia, furgone centrato da un Suv travolge un operaio: è gravissimo -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Carambola spaventosa in via Apollonia a. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno: a farne le spese undi 55 anni trasportato d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni...