Brasile - Ronaldinho si dà alla politica : E' una persona che si fa voler bene, e ha fatto molto per lo sport come giocatore. Spero faccia altrettanto come politico". "Sono felice di far parte di un progetto che guarda a un miglioramento del ...

Brasile - Ronaldinho candidato alle elezioni di ottobre : Futuro in politica per Ronaldinho. A lungo corteggiato dal Partito Ecologico Nazionale, alla fine l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha deciso di tesserarsi per il Partito repubblicano (Prb) e si candidera’ alle elezioni dell’ottobre prossimo per un posto da senatore o deputato. “Ha grande esperienza nello sport e vuole difendere la nostra bandiera in Parlamento – la benedizione di Celso Russomanno, leader dei ...