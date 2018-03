BR-MORO | BALZERANI INDAGATA La vittima è un mestiere | ma certi giornali sono

Caso MORO - la procura apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani. Scoppia il caso del Cpa di Firenze : Le frase «C’è una figura, la vittima, che è diventata un mestiere, questa figura stramba, per cui la vittima ha il monopolio della parola», che avrebbe pronunciato l’ex Br Barbara Balzerani, nel corso della presentazione del suo libro al Cpa- Firenze sud, il 16 marzo scorso, giorno dell’anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Aldo M...

MORO - la procura di Firenze apre un fascicolo sulle parole della ex brigatista Barbara Balzerani : "Fare la vittima è diventato un mestiere" ha detto nel corso della presentazione del suo ultimo libro in concomitanza con l'anniversario del sequestro del presidente della Dc

Caso MORO - la Procura indaga sulle parole della ex Br Balzerani : Aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole di Barbara Balzerani . In concomitanza con l'anniversario del sequestro Moro , la ex Br aveva dichiarato che "fare la vittima è diventato un mestiere". La ...

Caso MORO - la procura di Firenze apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani : La procura di Firenze , diretta dal procura tore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una st...

L'ex Br Balzerani : 'Fare la vittima è un mestiere'. L'ira di Fida MORO : 'C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ...