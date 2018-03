Bossari con l’auricolare | parla il regista dell’Isola | “Tutto vero | ecco a cosa serve”

L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 20 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Nona puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola dei ...

Daniele Bossari/ Si parla di “corna-gate” e lui sposta le nozze con Filippa (Isola dei Famosi 2018) : Daniele Bossari a L'Isola dei Famosi 2018: l'opinionista sarà presente nella puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda martedì 20 marzo 2018.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:45:00 GMT)

Daniele Bossari dà un consiglio ai concorrenti del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Daniele Bossari lancia un appello ai futuri concorrenti Il Grande Fratello è quasi ai nastri di partenza. Il 23 aprile 2018 su Canale 5 si darà vita in maniera ufficiale alla quindicesima edizione del reality show per eccellenza. Il Grande Fratello era stato accantonato da Mediaset dopo gli ascolti Tv deludenti dell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Dalle sue ceneri, però, è nata l’idea di un Grande ...

L’Isola dei Famosi – Ottava puntata del 12 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Ottava puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola ...

“Alessia - devo dirlo per forza”. Isola dei Famosi - Daniele Bossari lo fa in diretta. La puntata comincia così - con la rivelazione dell’opinionista. Ah… : Isola dei Famosi, si parte subito ‘in quarta’. L’ottava puntata, d’altronde, è ricca di sorprese e colpi di scena, meglio cominciare dalle ‘basi’. Qualcuno ha detto ‘sorprese e colpi di scena’? Già. Per dirne una, che tra l’altro si sapeva dalle anticipazioni, guest star della puntata è Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, ...

“Guardate Daniele”. L’Isola trema : Bossari lascia il reality. La rottura insanabile con Alessia Marcuzzi e ora si scopre tutto su di lui : È un periodo d’oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ”È il ...

DANIELE Bossari LASCIA L'ISOLA DEI FAMOSI 2018?/ Nuovo indizio : sarebbe ai ferri corti con Alessia Marcuzzi... : DANIELE BOSSARI LASCIA L'ISOLA dei FAMOSI 2018 in anticipo? Ultime notizie, il retroscena sul possibile abbandono al reality show di Canale Cinque dell'opinionista(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:21:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – ...

Isola - Stefano Bettarini contro Daniele Bossari : 'Arranca - non tiene il passo. Necessita di un cambio d'auricolare' : MILANO - Leggo.it torna a parlare di Stefano Bettarini , passato lo scorso anno dal Grande fratello Vip al ruolo di inviato in Honduras all' Isola dei Famosi , dalla rivista 'Spy', settimanale diretto ...

Filippa Lagerback/ Prossima alle nozze con Daniele Bossari : idee e preparativi in vista dell'evento : Filippa Lagerback, compagna di Daniele Bossari, è attualmente alle prese con i preoarativi del matrimonio che si terrà il prossimo 8 giugno. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Franco Terlizzi - Craig Warwick e l'omofobia/ La condanna di Daniele Bossari e la necessità di un confronto : Franco Terlizzi e Craig Warwick potrebbero dover rimandare il loro scontro all'Isola dei Famosi 2018. A Verissimo, Daniele Bossari discute dello scandalo omofobia. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:00:00 GMT)