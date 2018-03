BORSE EUROPA caute a metà seduta attendono Fed

BORSE EUROPA in perdita - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 19 MAR - Borse europee sotto pressione, con Londra che cede l'1,27% e Francoforte lo 0,94%. Male anche Parigi , -0,74%, e Milano , -0,43%, . All'indomani del voto russo, con la ...

BORSE EUROPA in rosso - Francoforte -1 - 1% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Borse europee in deciso calo dopo i primi scambi. La peggiore è Francoforte, che perde l'1,2%, seguita da Londra, che è in calo dell'1%, e Parigi, che scende dello 0,98%. Male ...

BORSE EUROPA e Milano piatte - attesa Usa : ANSA, - Milano, 16 MAR - I listini finanziari del Vecchio continente si avvicinano a metà seduta generalmente piatti in attesa della raffica di dati macroeconomici che verranno diffusi dagli Stati ...

BORSE EUROPA salgono con Draghi : ANSA, - MILANO, 14 MAR - Borse europee in crescita, dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, sulla politica monetaria. Le rassicurazioni di Francoforte limano le tensioni legate alle ...

BORSE a due velocità : in 3 anni Europa giù del 5% ma Usa in rialzo del 28% : Quanto all'energia, due decenni di ricerca populista del consenso e di costosi pasticci lasciano a industrie e consumatori tedeschi bollette tra le più alte del mondo. L'auto, come abbiamo visto, non ...

Das auto - die bank. Europa - BORSE piatte da tre anni : Oggi è la Cina a dettare il passo al mondo. Importatore di petrolio, la Cina ha negli ultimi anni dato un forte impulso al nucleare e alle rinnovabili e ha ora abbondanza di elettricità. Buttandosi ...

BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta - occhi su banche centrali : L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi con l'attenzione degli investitori che si sposta gradatamente dalle trimestrali alle mosse delle banche centrali e alla politica, con il voto in Italia domenica.

BORSE EUROPA deboli a metà seduta - trimestrali non aiutano : L'azionario europeo è debole a metà seduta, con una serie di trimestrali che non riescono a risollevare il morale degli investitori preoccupati di un irrigidimento della politica monetaria Usa più veloce del previsto.

BORSE : Wall Street tenta il rimbalzo - l'Europa resta debole : MILANO - Wall Street cerca il rimbalzo dopo che - con la chiusura in ribasso di ieri sera - è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali dall'utimo ...

BORSE : Wall Street tenta il rimbalzo - ma l'Europa resta debole : MILANO - Ore 15:55. Wall Street cerca il rimbalzo dopo che - con la chiusura in ribasso di ieri sera - è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali ...

BORSE : affondano le asiatiche - Europa peggiora. Persi 5mila miliardi : MILANO - Ore 14:00. Ieri sera Wall Street è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali dall'utimo picco che era stato toccato il 26 gennaio: da ...

BORSE EUROPA in calo - timori correzione : ANSA, - MILANO, 8 FEB - Le Borse europee proseguono in calo in scia alla chiusura negativa di Wall Street mentre i mercati cercano di riprendersi dai timori di una stretta ai tassi Usa e dai rischi di ...

BORSE nervose - Wall Street apre poco mossa. Europa positiva - Tokyo azzera i guadagni : MILANO - Ore 15.45. Borse in altalena dopo la grande paura del lunedì nero di Wall Street , legata alle aspettative di rialzo dei tassi in seguito alle prime vere pressioni inflazionistiche che si ...

Ripartono gli acquisti sulle BORSE in Europa : Teleborsa, - Partenza al rialzo per le principali borse europee che cercano di seguire il rimbalzo messo in atto dai listini azionari americani ed asiatici. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta ...