Borse asiatiche in ordine sparso orfane di Tokyo

Finale negativo per le Borse asiatiche : Seduta in ribasso per i mercati asiatici dopo il Finale piatto di Wall Street , con gli investitori che stanno valutando l'impatto delle dimissioni del principale consigliere economico del presidente ...

Le Borse asiatiche avviano l'ottava in retromarcia : Avvio di ottava in rosso per i principali listini asiatici . Gli investitori hanno optato per la cautela in scia all' esito incerto delle elezioni politiche in Italia e alle stime sulla crescita della ...