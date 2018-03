Bollo auto dei veicoli commerciali | facciamo chiarezza

Bollo auto - come e quando si può chiedere il rimborso : Il Bollo auto è il tributo che si applica a tutti i veicoli sul territorio nazionale e va versato alla Regione in cui è residente il proprietario (oppure il locatario)...

Legge 104 - esenzione Bollo auto anche senza dichiarazione dei redditi : L’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili e, eventualmente, i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, come previsto dalla Legge 104, va mantenuta anche se questi ultimi non presentano al dichiarazione dei redditi. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un interpello (n. 917-335/2017) presentato dal legale di un cittadino, in collaborazione con il Pubblico Registro automobilistico (PRA) ...

Bollo auto : come controllare scadenze e pagamenti : Il Bollo auto è una delle imposte che più di ogni altra viene mal digerita dagli automobilisti . Di fatto il mancato pagamento di questa imposta può comportare sanzioni pesanti e quindi bisogna porre ...

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le novità sulla tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...

Il Bollo auto sarà davvero abolito? : Quanto costerebbe allo Stato abolire il bollo auto? E’ davvero realizzabile una proposta del genere? E cosa dobbiamo aspettarci in caso di vittoria del centrodestra? Com’è noto quello di abolire il bollo...

PagoPa : pagamenti online di multe - Bollo auto e voucher Inps : Il meccanismo di gestione dei pagamenti elettronici PagoPa è stato ideato per le transazioni nei confronti della PA, in cui il cittadino è maggiormente tutelato. I versamenti di cui parliamo sono quelli nei confronti di scuole, università e Asl. Inoltre, PagoPa è utilizzato da tutti quegli organismi, come banche o poste, che somministrano servizi ai cittadini. Le novità di PagoPa Da oggi con PagoPa sarà finalmente possibile pagare con il metodo ...

Domiciliazione bancaria Bollo auto : sconto del 10% : Cambiano le regole per il bollo auto 2018 grazie all’ultima Legge di Stabilità, con la possibilità di risparmiare qualcosa per …

Numeri – Decisivi nel 2013, 2014 e al referendum 10 milioni di indecisi: ma su tasse e reddito non credono ai partiti Il sondaggio – Possono spostare last minute il 5% dei voti. Credibilità M5S al 19,3%, FI al 17,1 e Pd al 13,4

La Cassazione : ecco quando non pagare il Bollo auto : In questi giorni migliaia di automobilisti stanno ricevendo le notifiche di ingiunzioni di pagamento delle tasse automobilistiche regionali, anno 2012, da parte della Regione Campania. Attenzione però,...

Bollo per auto di nuova immatricolazione : tutte le regole : Per le vetture di nuova immatricolazioni vi sono specifiche regole per quanto riguarda il Bollo auto, una delle spese necessarie …

Bollo auto illegale - ps segnala fake news : ANSA, - ROMA, 5 FEB - L'ultima è quella del Bollo auto illegale, ma ci sono anche lo scioglimento dell'Arma dei Carabinieri votato dalla Camera ed i biglietti da visita allucinogeni tra le fake news ...

Passaporto - Bollo auto - denuncia dei redditi. I britannici fanno - quasi - tutto via internet : Il Regno Unito è considerato tra i Paesi più avanzati al mondo per quanto riguarda l'e-government e l'identità digitale dei suoi cittadini. Il portale gov.uk, lanciato nel 2012, consente l'accesso online ai servizi di ministeri e uffici governativi. Si può ...

Bollo auto - in arrivo una raffica di cartelle esattoriali per i mancati pagamenti 2012 : ecco perché : In questi giorni gli italiani sono tempestati da una raffica di cartelle esattoriali relative al mancato pagamento del Bollo auto del 2012: diversi automobilisti si sono infatti rivolti agli uffici ...