Bollette telefoniche | stop agli aumenti L' Antitrust | ' Basta intese tra gli operatori'

Stop rialzi Bollette telefoniche : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – L’Antitrust ordina la sospensione cautelare dell’attuazione dell’intesa tra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per quel che riguarda i rincari delle bollette previste dai gestori dopo il ritorno all’obbligo alla fatturazione a 30 giorni. E’ quanto ha disposto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nella riunione del 21 marzo 2018, si legge in una nota, ...

La bufala su #WhatsApp delle Bollette telefoniche con i 35 euro da pagare al posto di chi non lo fa : Di sicuro avrete ricevuto almeno un messaggio con il vocalist in questione, dove ci dicono di non pagare la prossima bolletta telefonica dell’energia elettrica, cosa che funzionerà solo “se lo faremo in tanti”. Si tratta di un messaggio che sta dilagando sul sistema di messaggistica WhatsApp e che ha creato in pochissimo tempo la classica catena di Sant’Antonio tra parenti e amici, indignati e pronti a divulgare un messaggio ...