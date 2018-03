«Bollette telefoniche | stop agli aumenti» dopo il ritorno alla fatturazione mensile

«Stop agli aumenti delle Bollette» L'Antitrust contro le compagnie telefoniche : «Sospensione cautelare» dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l'arrivo dell'obbligo della fatturazione mensile, a sostituzione di quella a 28 giorni. È quanto deciso dall'...

Antitrust impone misure cautelari su Bollette telefoniche a 28 giorni : Al via alle misure cautelari dell' Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Authority "ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori , TIM , Vodafone , ...

Bollette telefoniche - l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo stop della fatturazione a 28 giorni : L’Antitrust ha stabilito la “sospensione cautelare” dei rincari delle Bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione mensile, al posto che ogni 28 giorni. Una decisione che arriva dopo l’istruttoria avviata a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, coordinare la propria ...

Agcom - giorni gratis per le Bollette telefoniche ogni quattro settimane : Posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli 'erosi' con il metodo del pagamento ogni 4 settimane . È quanto chiede l' Agcom con distinte diffide uguali nel ...

Bollette telefoniche - Agcom a operatori : “Fate sconti ai clienti che hanno pagato di più con quelle a 28 giorni” : Nuovo colpo di scena nel caos Bollette telefoniche a 28 giorni. L’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) ha invitato gli operatori a fare uno sconto sulla fattura mensile per rimborsare i clienti delle cifre indebitamente incassate calcolando le Bollette su 28 giorni invece che su 30. La richiesta formale è arrivata attraverso quattro diffide fotocopia agli operatori Tim, Vodafone, Fastweb e Wind-Tre bypassando la decisione ...

La bufala su #WhatsApp delle Bollette telefoniche con i 35 euro da pagare al posto di chi non lo fa : Di sicuro avrete ricevuto almeno un messaggio con il vocalist in questione, dove ci dicono di non pagare la prossima bolletta telefonica dell’energia elettrica, cosa che funzionerà solo “se lo faremo in tanti”. Si tratta di un messaggio che sta dilagando sul sistema di messaggistica WhatsApp e che ha creato in pochissimo tempo la classica catena di Sant’Antonio tra parenti e amici, indignati e pronti a divulgare un messaggio ...

Bollette telefoniche a 28 giorni : l’accusa di ‘cartello’ ai provider spiegata da Antitrust : Gli operatori di telefonia italiani sono stati accusati di aver dato vita ad un vero e proprio “cartello” manifestatosi con …

Bollette a 28 giorni - Agcom diffida le compagnie telefoniche e Sky : Dopo il ritorno alla bolletta mensile, L'Agcom ha diffidato Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky per "non aver rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle ...

Bollette telefoniche : rimborsi nel limbo : I consumatori che per sei mesi hanno speso di più per via delle fatturazioni a 28 giorni invece che al mese, hanno intanto una spesa certa: quella, parziale, delle Bollette elettriche dei morosi, in ...

Bollette : compagnie telefoniche sotto la lente : Di fronte agli aumenti ,scattati all'inizio dell'anno si sospetta un accordo per compensare il divieto da parte dell'autorità competente di fatturare a 28 giorni -

Fatturazione mensile Bollette telefoniche - ispezioni della Finanza : Roma, 15 feb. , askanews, Su mandato dell'Antitrust, l'Autorita garante della concorrenza e del mercato, la Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni presso i principali operatori di telefonia fissa e ...

Bollette telefoniche - ispezioni a tappeto della Finanza. Possibili intese illecite tra le società tlc : ROMA - Il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza bussa alla porta delle principali società della telefonia fissa e mobile. I militari si sono presentati anche nella sede di ...