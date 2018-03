Bollette a 28 giorni | stop aumenti coordinati sulle tariffe telefoniche

Tlc - Antitrust : Bollette a 28 giorni - scattano misure cautelari : Roma, 21 mar. , askanews, scattano le misure cautelari dell'Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'authority 'ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori ,...

Antitrust impone misure cautelari su Bollette telefoniche a 28 giorni : Teleborsa, - Al via alle misure cautelari dell' Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Authority "ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori , TIM , ...

Antitrust impone misure cautelari su Bollette telefoniche a 28 giorni : Al via alle misure cautelari dell' Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Authority "ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori , TIM , Vodafone , ...

Tlc - Antitrust : Bollette a 28 giorni - scattano misure cautelari : Roma, 21 mar. , askanews, - scattano le misure cautelari dell'Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'authority "ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli ...

Tlc : Antitrust - sospesi rialzi Bollette post '28 giorni' : "Sospensione cautelare" dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l'arrivo dell'obbligo della fatturazione mensile, a sostituzione di quella a 28 giorni. E' quanto deciso dall'...

Bollette telefoniche - l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo stop della fatturazione a 28 giorni : L’Antitrust ha stabilito la “sospensione cautelare” dei rincari delle Bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione mensile, al posto che ogni 28 giorni. Una decisione che arriva dopo l’istruttoria avviata a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, coordinare la propria ...

Bollette a 28 giorni - ad aprile i rimborsi : "Dovranno essere totali" : Bollette a 28 giorni, rimborsi e sconti. L'AgCom interviene con una nota per fare un po' di chiarezza in vista delle Bollette di aprile sul limite massimo di 15 giorni per il reintegro agli utenti. ...

Bollette a 28 giorni - il rimborso è totale : Non c'è un limite massimo di 15 giorni perché gli utenti dovranno essere reintegrati per tutti i giorni erosi . E' una nota dell'Agcom, con riferimento ad alcuni articoli apparsi sui mezzi d'...

Agcom - giorni gratis per le Bollette telefoniche ogni quattro settimane : Posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli 'erosi' con il metodo del pagamento ogni 4 settimane . È quanto chiede l' Agcom con distinte diffide uguali nel ...

Bollette ogni 28 giorni : rimborsi a partire dalle prossime fatture : Il caso delle Bollette ogni 28 giorni si avvicina ad una soluzione definitiva. Mentre gli operatori sono costretti, dalla nuova …

Bollette a 28 giorni - il Garante impone uno sconto agli operatori per rimborsare i clienti : L'Agcom ha stabilito che le compagnie telefoniche dovranno risarcire i propri clienti attraverso uno sconto: così verranno rimborsati i soldi che Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre hanno guadagnato con le Bollette a 28 giorni, giudicate irregolari dal Garante.Continua a leggere

Tlc - Agcom : Bollette a 28 giorni - giorni "gratis" come rimborso : Roma, 14 mar. , askanews, - Le compagnie telefoniche dovranno dare ai clienti alcuni giorni di traffico "gratuito" come rimborso per le bollette a 28 giorni. Lo afferma l'Agcom in quattro diffide ...

Agcom : sconti ai clienti per rimborsare Bollette a 28 giorni : Teleborsa, - Le compagnie telefoniche dovranno dare ai clienti alcuni giorni di traffico "gratuito" come rimborso per le bollette a 28 giorni . Lo afferma l'Autorità per le garanzie nelle ...

Agcom : sconti ai clienti per rimborsare Bollette a 28 giorni : Le compagnie telefoniche dovranno dare ai clienti alcuni giorni di traffico "gratuito" come rimborso per le bollette a 28 giorni . Lo afferma l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quattro ...