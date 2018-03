Bollette a 28 giorni | l’Antitrust sospende gli aumenti annunciati dagli operatori

fanpage

: #Tlc: #Antitrust, sospesi i rialzi delle bollette telefoniche dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni - Agenzia_Ansa : #Tlc: #Antitrust, sospesi i rialzi delle bollette telefoniche dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni - Agenzia_Ansa : Arrivano i rimborsi per le bollette a 28 giorni - margheritini : RT @ElioLannutti: Bollette telefoniche, l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo stop della fatturazione a 28 giorni. Senza… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L'Antitrust ha deciso dire in via cautelare glipari all'8,6% su base mensiledai principalitelefonici in concomitanza con il ritorno alla fatturazione mensile imposta per legge.