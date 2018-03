Boding | il legame profondo tra genitori e figli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ilè un termine che nasce negli Stati Uniti ed esprime un processo indispensabile disenza il quale l’uomo non sopravvive. “Bond” che significa attaccare, vincolare, incollare, deriva da una parola inglese che indica quelche si instaura tra mamma eo e che permette alla mamma stessa di allattare, cullare, giocare con il proprio bambino, ma anche di proteggerlo, di non trascurarlo, di non abbandonarlo. Il bonding è un processo complesso e articolato, ricco di variabili, condizionato dall’ambiente, dalle caratteristiche personali, dal tipo di parto, dallo stato di salute della mamma o del bambino. Il metodo più efficace per creare unstabile e positivo tra ie ilo è quello di mettere il neonato nelle braccia della mamma subito dopo il parto, il contatto pelle-pelle nelle due ore successive al parto permetterà di ...