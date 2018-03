Bmw | nel 2017 utile netto a 8 | 706 mld | +26% | e ricavi a 98 | 678 mld Krueger | ' Il 2018

Bmw Serie 1 - nel 2019 la terza generazione : Dimenticate i luoghi comuni. La prossima generazione di BMW Serie 1 promette soprattutto questo, trasformare l'idea di una vettura a trazione solo anteriore , finora associata più alla praticità che ...

Bmw - utile record a 8 - 7 mld di euro nel 2017 - +26% - . I ricavi del gruppo saliti del 4 - 8% a 98 - 6 mld : BERLINO - Nuovo anno record per Bmw nonostante un aumento dei costi. La casa automobilistica tedesca ha registrato risultati record nel 2017 per l'ottavo anno consecutivo, con un utile netto di...

Bmw addestra i Marines : lavoreranno nelle concessionarie" : Che il mondo dell'auto fosse un campo di battaglia si sapeva. Ma mai nessuno avrebbe immaginato che la prossima infornata di manager, tecnici o strateghi delle concessionarie Bmw in Usa potesse arrivare ...

"Cavie umane per test su gas di scarico". Nel mirino Volkswagen - Daimler e Bmw : Bernd Althusmann, membro del Comitato consultivo della Volkswagen e ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, dove ha sede il colosso automobilistico tedesco, ha messo in guardia oggi contro il ...

Scimmie come cavie nei test sui gas di scarico : Volkswagen - Bmw e Daimler nella bufera : Il gruppo tedesco Bmw nega di aver partecipato agli esperimenti condotti sulle Scimmie per verificare la tossicità dei gas di scarico . "Il Bmw Group non conduce studi su animali", ha scritto la casa ...

Golf - European Tour. Chris Paisley e Adrien Saddier in fuga nel Bmw Sa Open. Grande rimonta di Paratore - ora è nella top ten : Due uomini in fuga al termine del secondo giro del BMW Sa Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del City of Ekurhuleni di Guateng, in Sudafrica. L’inglese Chris Paisley e il francese Adrien Saddier hanno fatto il vuoto rispetto al resto del gruppo, giungendo al giro di boa con 13 colpi sotto il par e ben quattro lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore, il ...

Bmw - Le vendite sono cresciute del 4 - 1% nel 2017 : Il gruppo BMW ha aggiornato i suoi record commerciali per il settimo anno consecutivo nel 2017. Con una crescita del 4,1% e 2.463.526 BMW, Mini e Rolls-Royce vendute, si conferma anche al primo posto tra i maggiori produttori automobilistici del segmento premium replicando così a quando dichiarato pochi giorni fa dalla rivale Mercedes.Una diatriba infinita. Da anni ormai i tedeschi fanno a gara per conquistare la vetta con una battaglia al calor ...

