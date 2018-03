Bitcoin | blockchain diventerà rete universale dei pagamenti

Ecco come Lisk semplificherà la blockchain di Bitcoin e Ethereum : In un mondo di ICO è interessante vedere uno sviluppo coerente, traguardi raggiunti e miglioramenti graduali. Perché reinventare il codice di Internet quando già molti sviluppatori lo conoscono e lo ...

Non solo Bitcoin - la rivoluzione della Blockchain : In collaborazione con FattorieDigitali.com Vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare di Blockchain, la tecnologia grazie alla quale esistono e vengono scambiati Bitcoin e altre criptovalute. Ma ...

Bitcoin & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali : Le criptovalute continuano a essere guardate con sospetto dalle autorità finanziarie, ma a essere apprezzate da un numero crescente di cittadini. GIANFRANCO D'ATRI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:06:00 GMT)FINANZA/ Il vero valore del BITCOIN e delle criptovaluteBITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. Dornetti

Blockchain - la tecnologia dietro a Bitcoin e criptovalute : Nel mondo della musica porterebbe a condizioni più eque per lo streaming online di contenuti audio e video. Uno sviluppo auspicabile per etichette musicali e artisti indipendenti che vedrebbero ...

Roubini : la Blockchain è un miraggio tanto quanto il Bitcoin : Con i soldi si pagano le tasse Un giudizio dunque persino più duro di quelli già forniti ultimamente da noti personaggi del mondo finanziario, da Jamie Dimon a George Soros e Joseph Stiglitz, che pur ...

Blockchain.info permette di comprare e vendere Bitcoin e domani anche Ethereum : Una delle società di criptovalute più grandi al mondo, Blockchain.info va all'attacco di CoinBase e annuncia di avere iniziato a offrire ai suoi utenti americani la possibilità di acquistare e vendere Bitcoin . L'annuncio potrebbe non essere l'...

Tornano i mutui subprime : li gestirà la blockchain (quella dei Bitcoin) : Un consorzio di grandi banche (tra cui Credit Suisse e Wells Fargo) è pronta a utilizzare la tecnologia delle criptovalute per pcartolarizzare i prestiti immobiliari trasformandoli in obbligazioni, come prima della crisi del 2008. Ecco come funzioneranno i “mutui del futuro”...

