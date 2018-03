Bisceglie-Catania 1-1 | Rossazzurri beffati al 90°

Catania beffato in trasferta dal Bisceglie : i pugliesi pareggiano al 90' : Il Catania getta al vento una vittoria che sembrava meritata sul campo di Bisceglie e conseguentemente perde il secondo posto in classifica a beneficio del Trapani. I rossazzurri sono stati beffati al ...

DIRETTA / Bisceglie Catania (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Barisic! : DIRETTA Bisceglie - Catania : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:42:00 GMT)

