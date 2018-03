BIOL 2018 Convegno su Xylella | l' olivo e il biologico

Premio BIOL 2018 - un convegno su 'Xylella - l'olivo e il biologico' : È strutturato in modo da includere tra i contributors il mondo della scienza con le ultime novità della ricerca, il mondo politico, quindi la Regione Puglia e il Ministero dell'Agricoltura, il mondo ...

Biophysics Week 2018 a Palermo - un ponte tra BIOLogia e fisica : Il significato di Biophysics Week 2018 Esiste una scienza che è molto vicina ai problemi dell'uomo ma di cui poco si sente parlare: la biofisica. Biophysics Week 2018 vuole spiegare la biofisica che ...

Concorso BIOLogi e farmacisti - 4 bandi in scadenza tra marzo e aprile 2018 : Diamo ulteriori informazioni per coloro che sono interessati a concorsi pubblici per biologi e farmacisti: quattro i bandi attivi indetti da differenti aziende sanitarie, vediamo tutti i dettagli e come candidarsi. Concorsi pubblici per biologi L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 'A. Mirri' ha indetto un avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico della durata di 10 mesi. I requisiti per fare domanda: Laurea magistrale in Scienze ...

Cinque concorsi per BIOLogo e biotecnologo : scadenza fino al 11/03/2018 : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e due enti ospedalieri hanno emanato nuovi concorsi per il ruolo sanitario di biologo e biotecnologo. Di seguito, le info e dove inviare la domanda di ammissione. Concorso biologo L'Azienda Sanitaria di Crotone ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo - disciplina patologia clinica. Tra i requisiti specifici è richiesta: Laurea in scienze ...

Concorso farmacista - psicologo e scienze BIOLogiche : scadenza fino al 2/03/2018 : Andiamo avanti con l'aggiornamento che riguarda i concorsi sanitari, e per i ruoli professionali di farmacista collaboratore, psicologo e scienze biologiche. Selezione pubblica collaboratore farmacista La Città di Castelfranco Emilia ha indetto un bando, per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un collaboratore farmacista. Tra i requisiti specifici è necessario: Laurea magistrale della classe Farmacia e Farmacia ...

Concorso sanità BIOLogi e OSS - 11 posti : scadenza febbraio 2018 : Interessanti novità per quel che riguarda i concorsi sanitari: tre distinte aziende hanno emanato nuovi bandi pubblici per il ruolo di biologo - biotecnologo e operatore socio sanitario. Di seguito, le info e la data di scadenza. Concorso biologo L'Istituto di Genetica e Biofisica 'Adriano Buzzati Traverso' ha indetto una selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi, da svolgersi presso il CNR di Napoli. I ...

06/01/2018 - Inaugurato un meleto BIOLogico a 1200 metri d'altezza : ...del territorio - commenta l'assessore alla agricoltura Vittorino Facciolla presente al simbolico taglio del nastro - nell'ottica di un recupero del valore agricolo della montagna e di un'economia ...