Big Hero 6 | La Serie su Disney XD dall' 8 aprile | i primi minuti in anteprima

Al via il nuovo tour di Zucchero nei palasport dal 26 febbraio - date dei concerti e prezzi dei Biglietti in prevendita : Col primo concerto di lunedì 26 febbraio all'Arena Spettacoli PD Fiere di Padova debutta il nuovo tour di Zucchero, che porterà il bluesman italiano più famoso al mondo nei palazzetti italiani per i prossimi mesi. Il Wanted Italian tour 2018 sarà in scena con una serie di date, in parte già sold out in prevendita, il 28 febbraio al Pala Alpitour di Torino, il 2 marzo al Mediolanum Forum di Assago a Milano, il 3 marzo al Nelson Mandela Forum ...