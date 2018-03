Biathlon | Coppa del Mondo 2018 | Martin Fourcade e Anastasiya Kuzmina verso la Sfera di

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Tyumen. Ci sono Vittozzi - Wierer e Hofer : Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Biathlon: a Tyumen, in Russia, dal 22 al 25 marzo saranno in scena le sprint, gli inseguimenti e le mass start. sono cinque gli azzurri convocati per la trasferta russa: andiamo a scoprirli. Al femminile, come di consueto, le stelle (e anche le uniche al via) sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La 27enne nativa di Brunico potrebbe ancora conquistare la terza piazza nella classifica generale: Darya ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : Lukas Hofer è secondo nell’inseguimento! Vince Martin Fourcade - terzo Johannes Boe : Lukas Hofer rompe la maledizione. Lo ha cercato a lungo quest’anno e nell’inseguimento di Oslo Holmenkollen è finalmente riuscito a trovare il podio che mancava. L’altoatesino ha chiuso la gara al secondo posto, inserendosi tra i due marziani Martin Fourcade, vincitore, e Johannes Boe, terzo. Una gara magistrale per conduzione tattica, con la consueta solidità sugli sci (quarto tempo) e la concentrazione al poligono, dove ha ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Wierer perfetta - Italia da favola a Oslo! Azzurre sul podio dietro a Francia e Germania : Ragazze da sogno nella staffetta di Oslo, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. L’Italia conquista un favoloso podio con una prova di cuore e grinta, restando sempre a contatto con le migliori e gestendo il ritardo accumulato nelle battute finali della gara. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno mostrato grande compattezza nelle fasi più delicate della gara, cedendo soltanto al cospetto ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Henrik L’Abee-Lund batte Boe e Fourcade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto : Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno. Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Anastasiya Kuzmina vince la sprint di Oslo e guadagna in classifica generale su Makarainen. Lisa Vittozzi decima : Nonostante un errore al tiro, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha vinto la sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che volge ormai al termine: grazie alla prova odierna, è riuscita a guadagnare tanto terreno in classifica generale su Kaisa Makarainen, la grande avversaria nella lotta per la Sfera di Cristallo, a causa dei tanti errori commessi dalla finlandese. La gara di Kuzmina non era iniziata benissimo, ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : ad Oslo-Holmenkollen Fourcade può cercare l’allungo decisivo - tutto aperto tra le donne : Oslo-Holmenkollen, in Norvegia, ospiterà nei prossimi giorni la penultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nella storica località scandinava, dove settimana scorsa si sono svolte anche le tradizionali gare di sci di fondo 50 e 30 chilometri, potrebbe essere teatro dell’allungo decisivo di Martin Fourcade in classifica sul rivale Johannes Boe, che però gareggerà davanti al pubblico di casa. Nell’ultima tappa, Fourcade è ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : Montello non recupera - esordio per Daniele Cappellari : Giuseppe Montello è costretto a dare forfait anche per la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo, dopo aver saltato per influenza l’appuntamento finlandese di Kontiolahti: a prendere il suo posto in Norvegia, dove è prevista la staffetta in cui l’Italia difende un importante quinto posto a livello maschile, ci sarà l’esordio in Coppa del Mondo del conterraneo e friulano Daniele Cappellari, ventunenne di Forni di Sopra ...

Biathlon - Coppa Italia Brusson : i risultati dell’individuale e della sprint : Si è disputata nel weekend la ottava tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, nello scenario di Brusson (AO). Il programma di gare prevedeva l’individuale nella giornata di sabato, valida come campionato Italiano e la sprint nella prova disputata ieri. Tripla vittoria nell’individuale per i colori di casa di Brusson grazie alla doppia vittoria in casa Trabucchi nelle giovani e aspiranti femminili e all’affermazione di Cedric ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : Julian Eberhard vince la 15km mass start davanti a Fourcade. Settimo Windisch - 18esimo Boe : L’austriaco Julian Eberhard si aggiudica la 15km mass start di Konthilahti, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018, ma il vero vincitore della giornata è Martin Fourcade. Il leader della classifica generale, infatti, recupera all’ultimo minuto dalla sua indisposizione e conquista punti pesanti se si pensa che il suo grande rivale Johannes Boe conclude appena in diciottesima posizione. Un successo quanto mai fondamentale in ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il Biathlon italiano ha raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano. Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

Coppa del Mondo Kontiolahti - Biathlon : l'Italia vince nella staffetta mista : A Kontiolahti, in Finlandia, hanno centrato la prima vittoria in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini nella Coppa del Mondo di biathlon. Ma non è tutto. Gli azzurri, infatti, ...