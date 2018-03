Berlusconi | Meloni e Salvini | la nota ufficiale sulla presidenza delle Camere

Salvini - Berlusconi e Meloni : 'A noi il Senato - al M5S la Camera' : '

Parlamento : Berlusconi vede stato maggiore Fi prima di vertice con Salvini-Meloni : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’arrivo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione e definire la strategia sulla partita delle presidenze delle Camere e le ricadute sulla formazione del nuovo governo. Al ‘prevertice’ ci sono i capigruppo Paolo Romani (sempre tra i ‘papabili’ per la presidenza ...

Camere - summit Berlusconi-Salvini-Meloni : 11.52 Il leader di Forza Italia Berlusconi è arrivato a Palazzo Grazioli, dove a breve si terrà il vertice del centrodestra, con Salvini e Meloni, per definire le candidature alle presidenze delle Camere. Poco prima erano giunti i due capigruppo uscenti di FI,Brunetta e Romani, quest'ultimo candidato alla presidenza del Senato. "Di Maio dica quello che vuole, ma ha vinto il centrodestra e noi ragioniamo da persone concrete sul governo da dare ...

PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"

Giorgia Meloni - il diktat a Salvini e Berlusconi : 'Incarico di governo a noi - niente intese con Di Maio' : Tiene duro, Giorgia Meloni . E nei giorni convulsi delle trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio la leader di Fratelli d'Italia non molla e ricorda agli alleati, Salvini ma pure Silvio ...

Centrodestra verso l'ora della verità. Berlusconi si prepara al confronto con Salvini e Meloni : Sulla questione dei 'territori' e della coerenza politica evocata da Maroni, diventa un caso la Liguria. Dove il coordinatore ligure di Forza Italia, Sandro Biasotti, neo eletto al Senato, in una ...

Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo

Giorgia Meloni - il brutto sospetto sull'inciucio : 'Ora capisco perché Silvio Berlusconi...' : Nel centrodestra, ora, è il momento dei sospetti. Chi si vuole alleare con chi? Matteo Salvini davvero mira all'intesa col M5s? E Silvio Berlusconi , anche lui nonostante le smentite è attratto dai ...

Berlusconi : «Cacciare i 5 Stelle. Sull’appoggio del Pd convinceremo Meloni e Salvini» : Il leader di Forza Italia incontra i neo-eletti: «L’importante sarà evitare le elezioni, che non servono all’Italia. Giusto che il centrodestra, che ha vinto, provi a governare»

[Il retroscena] Meloni-Berlusconi contro il leader della Lega : "Dobbiamo trattare" : Per il presidente di Fi, che è innanzitutto un imprenditore, quelle, in questa fase politica delicata, sono state "parole sbagliate". Anche la presidente di Fdi, stavolta, ha avuto qualcosa da ridire ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Salvini duro su vincoli Eu e moneta. Stasera vertice con Berlusconi e Meloni : Da Strasburgo, nel suo ultimo giorno da europarlamentare, il leader leghista insiste su un esecutivo politico che attui il programma del suo partito, a costo di rivotare. Attacca i vincoli di bilancio ...

Meloni : incontrerò Salvini a breve. Berlusconi devo ancora sentirlo : Roma – Meloni: vedrò Salvini nelle prossime ore. Berlusconi non l’ho sentito Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni durante il comitato elettorale.... L'articolo Meloni: incontrerò Salvini a breve. Berlusconi devo ancora sentirlo su Roma Daily News.

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...