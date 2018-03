Belve | Francesca Chaoqui | “Vaticano? Ho una cassaforte piena di documenti riservati Non

Francesca Chaouqui a ‘Belve’ su Nove/ Video - Vatileaks : minaccia il Vaticano “sono piena di documenti segreti” : Francesca Immacolata Chaouqui intervistata a "Belve" sul Nove: Video, caso Vatileaks. "minaccia" il Vaticano, “sono piena di documenti segreti”, e chiede la grazia a Papa Francesco(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:05:00 GMT)

Belve - Alessandra Mussolini ospite di Francesca Fagnani : “Perdonare mio marito? Non si perdona! Si vive” : “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?”. Così Alessandra Mussolini risponde per la prima volta a Francesca Fagnani nel programma Belve (in onda su Nove mercoledì 21 ...

FRANCESCA FAGNANI/ La complessità delle donne nel suo nuovo programma ‘Belve’ (Tv Talk) : La giornalista FRANCESCA FAGNANI ospite a Tv Talk. La sua nuova esperienza su canale Nove nel programma Belve e la sua vita al fianco del compagno Enrico Mentana. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 03:40:00 GMT)

Francesca Fagnani : «Viva le donne Belve» : La giornalista Francesca Fagnani, in onda da mercoledì 14 marzo alle 23:30 sul canale NOVE con “BELVE” Che cos’avranno in comune l’ex brigatista Adriana Faranda, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e la criminologa Roberta Bruzzone? Sono tutte donne e Belve, secondo la dicitura del nuovo programma prodotto da Loft per Discovery Italia, al via sul canale NOVE da mercoledì 14 marzo alle 23.30. Un ciclo di interviste a figure femminili ...

Nove : Francesca Fagnani racconta le donne di carattere. Si comincia con l’ex brigatista Faranda e Annamaria Bernardini de Pace ma «è Barbara D’Urso la regina delle Belve» : Francesca Fagnani donne con la D maiuscola, forti e di carattere. Diventate tali non per l’assegnazione formale di una quota rosa, ma a seguito di percorsi di vita ben precisi e, talvolta, differenti tra loro. Sono le «Belve» che la giornalista Francesca Fagnani racconterà in seconda serata sul Nove nel suo nuovo programma di interviste al femminile in onda da stasera. L’ex collaboratrice di Ballarò e di Annozero, nonché fidanzata di ...