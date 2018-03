Belen Rodriguez | dov’è suo padre? Nuove rivelazioni sull’allontanamento

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE/ La frecciatina di Stefano De Martino : "Lui ha più soldi di me" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE fanno coppia fissa da quasi due anni. Ma cosa pensa Stefano De Martino, ex marito della modella, del pilota della Suzuki?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 04:03:00 GMT)

Stefano De Martino : "I soldi spariti al matrimonio con Belen Rodriguez" : Stefano De Martino, attuale inviato dell'Isola dei Famosi, è stato uno dei primi bersagli di Pio e Amedeo, protagonisti della nuova stagione di Emigratis su Italia 1: Il danzatore napoletano, nel corso della lunga chiacchierata, ha rivelato anche un retroscena inedito del matrimonio con Belen Rodriguez: Dovete sapere che venivano, mi abbracciavano e mi mettevano una busta all’interno della giacca. A fine serata avevo due pettorali enormi, mi ...

Fabrizio Corona come Belen Rodríguez/ Tatuaggio sulla mano in onore di Silvia Provvedi - sarà di buon auspicio? : Fabrizio Corona dichiara al mondo il suo amore per Silvia Provvedi facendosi tatuare il suo volto sulla mano, un simbolo importante dopo quello che lei ha fatto per lui?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:19:00 GMT)

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE/ La foto che toglie ogni dubbio : la modella non è incinta ma... : BELEN RODRIGUEZ ha accompagnato ANDREA IANNONE in Qatar per la gara della MotoGp, confermando quanto la coppia sia unita e innamorata a due anni dall'inizio della relazione.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:21:00 GMT)

Cecilia Rodriguez/ Compleanno a Trento con Ignazio Moser : assenti Belen Rodriguez e mamma Veronica : Cecilia Rodriguez ospite a Ieri Oggi Italiani. La showgirl ha festeggiato i sui 28 anni a Trento, assieme al fidanzato Ignazio Moser. Assente la sorella Belen Rodriguez(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:16:00 GMT)

Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello?/ "Riunione in corso a Cologno" : Belen Rodriguez pare superata : Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello? A Cologno si discute della prossima edizione del reality ed in serata potrebbe giungere l'attesa proposta, accetterà?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:53:00 GMT)

Belén Rodriguez e Andrea Iannone - una Bentley da 400.000 euro : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, passione in un negozio durante lo shopping di Natale Tra i due è tornato il sereno Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che pubblica le foto in esclusiva, Belén Rodriguez e Andrea Iannone si sarebbero concessi un regalo da 400.000 euro. Una meravigliosa Bentley con cui sfrecciare per le strade di Milano. prosegui la letturaBelén ...

Gossip : Belen Rodriguez e Andrea Iannone - tra ritocchini e cachet da capogiro Video : #Belen Rodriguez e #Andrea Iannone sono sicuramente la coppia del momento: da quando sui giornali di #Gossip è stato ipotizzato l'arrivo di un bebè, infatti, tutti parlano dei due protagonisti di questo amore. Oltre alla presunta seconda gravidanza della showgirl [Video], però, ci sono altre cose che in questi giorni stanno facendo discutere gli appassionati di cronaca rosa: la recente partecipazione dei piccioncini a 'C'è posta per te', ha ...

Belen RODRIGUEZ/ Di nuovo in Qatar insieme ad Andrea Iannone : amore a gonfie vele per la coppia : BELEN RODRIGUEZ ha seguito di nuovo Andrea Iannone, come aveva già fatto qualche settimana fa. E mentre il pilota è in pista, lei si gode il mare e la spiaggia.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:52:00 GMT)

“La pipi? Vi giuro che…”. Belen Rodriguez scatena così i suoi fan : uno scatto a sorpresa della bella argentina che - come sempre - non passa inosservato. E stavolta Iannone c’entra poco e niente : Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che ...

Belen Rodriguez e Andrea a C'è posta per te : quando hanno guadagnato? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #C'è posta per te, il programma di Canale 5 che tornera' in prima serata sabato 17 marzo con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novita' giungono da ''Diva e Donna'' che ha svelato il cachet stellare per l'ospitata di Andrea Iannone e la fidanzata #Belen Rodriguez durante l'ultimo appuntamento del popolare people show. Andrea Iannone e Belen ospiti a C'è posta per te Maria De Filippi ha ...

Belen Rodriguez e Andrea a C'è posta per te : quando hanno guadagnato? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su C'è posta per te, il programma di Canale 5 che tornerà in prima serata sabato 17 marzo con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novità giungono da ''Diva e Donna'' che ha svelato il cachet stellare per l'ospitata di Andrea Iannone e la fidanzata Belen Rodriguez durante l'ultimo appuntamento del popolare people show. Andrea Iannone e Belen ospiti a C'è posta per te Maria De Filippi ha ...

Belen Rodriguez INCINTA DI ANDREA IANNONE?/ Foto - sui social in forma perfetta : BELEN RODRIGUEZ INCINTA di ANDREA IANNONE? Indizi, “Un figlio è in cantiere, ma non è in dolce attesa”. La bella showgirl argentina vorrebbe un altro bimbo, ma per ora tutto tace…(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone?/ Indizi - “Un figlio è in cantiere - ma non è in dolce attesa” : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? Indizi, “Un figlio è in cantiere, ma non è in dolce attesa”. La bella showgirl argentina vorrebbe un altro bimbo, ma per ora tutto tace…(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:47:00 GMT)