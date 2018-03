Beffa finale a Bisceglie | il Catania lascia due punti per strada

Risultati Serie B - 31^ giornata : Beffa nel finale per il Palermo - l’Empoli non sbaglia [FOTO] : 1/58 LaPresse ...

Risultati Serie B - 30^ giornata : Beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management Beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Carrarese-Giana 2-2 - azzurri Beffati nel finale / FOTO : Carrara, 3 marzo 2018 - Sfuma a cinque minuti dalla fine il sogno della Carrarese di conquistare tre punti pesantissimi in ottica play off. In svantaggio dopo appena otto minuti per una rete di ...

Coppa del Mondo - SuperG Crans-Montana : Brignone Beffata nel finale - 4ex aequo. Vince Weirather : Perché, quando era praticamente certa di aver strappato il 24esimo podio in una prova di Coppa del Mondo, seppur in ex aequo con la padrona di casa Michelle Gisin , oro in combinata alle recenti ...

Calcio - Europa League 2018 : Lazio e Milan agli ottavi di finale - Napoli eliminato. Che Beffa per l’Atalanta! : Si riduce a due il numero delle squadre italiane in Europa League. Lazio e Milan proseguono la loro corsa agli ottavi di finale, mentre Napoli e Atalanta salutano la compagnia. Il Milan affrontava l’impegno di stasera con la tranquillità del 3-0 dell’andata in trasferta. Il Ludogorets anche al ritorno si è confermato un avversario al di sotto del livello dei rossoneri, ai quali è bastato un gol di Borini per risolvere definitivamente ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-2 - andata degli ottavi di finale. Eriksen Beffa la Juve. Serve la rimonta al ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

Diretta / Avellino Cesena (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Cacia Beffa gli irpini nel finale : Diretta Avellino Cesena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo al Partenio per la 25^ giornata di Serie B(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:52:00 GMT)

La Spal Beffa l’Inter nel finale : 1-1. I nerazzurri non sanno più vincere : l’Inter non sa più vincere perchè, a Ferrara, arriva un pareggio che allunga a sette la serie delle sfide senza bottino pieno in campionato per i nerazzurri più le due gare di Coppa Italia prive di successo se non ai rigori con il Perdenone....

Spal-Inter 1-1 : Paloschi Beffa i nerazzurri sul finale : Notizie sul tema Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato sette anni al PSG, sono abbastanza' Inter-Spal probabili formazioni: ...

Juve Stabia Beffata nel finale : è 1-1 col Catanzaro. Pari di Letizia a 4' dalla fine : La cronaca di Juve Stabia-Catanzaro 1-1 dallo Stadio Menti di Castellammare. Alle 16:30 di oggi Juve Stabia e Catanzaro sono scese in campo agli ordini del sig. D'Ascanio di Ancona con le seguenti ...