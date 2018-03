Baustelle | L' amore e la violenza Vol 2 Nuovo disco del gruppo di Francesco Bianconi

Francesco Bianconi dei Baustelle : «Bentornato amore» : Questa intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola mercoledì 21 marzo 201; a seguire, il video in cui Francesco Bianconi ci spiega che cosa c’è dietro il tormentone del momento C’è il sole ma Francesco Bianconi ha un maglione di lana verde, stretto. Le mani non stanno ferme – una allarga il collo, l’altra tamburella sul tavolo – ma la voce è calma, profonda e impostata, la stessa con cui canta nel nuovo L’amore e la ...

Baustelle - dodici pezzi facili - ma non troppo - : ecco 'L'amore e la violenza' : Cassette autoprodotte e volantini autocostruiti. Era il 1996 quando i Baustelle cominciano a incuriosire pubblico e critica inneggiando all'avanguardia di massa e autopromuovendosi come ragazzi venuti ...

Baustelle - ecco L amore e la violenza vol. 2 'Dopo la guerra - l amore - ma senza salvezza' - Musica - Spettacoli : I Baustelle fanno l' amore , non fanno , più, la guerra . E a sorpresa sfornano L' amore e la violenza vol. 2 , prosecuzione ideale di L' amore e la violenza , uscito lo scorso anno. Ma qualcosa in più di ...

Il nuovo album dei Baustelle ha una data d’uscita - arriva L’amore e la violenza vol. 2 col tour primaverile : Dopo l'annuncio del nuovo tour in partenza in primavera, è stata svelata anche la data d'uscita del nuovo album dei Baustelle : il prossimo 23 marzo esce su etichetta Warner Music L'amore e la violenza vol. 2, seguito dell'omonimo album rilasciato nel 2017, accompagnato dal sottotitolo "dodici nuovi pezzi facili". La nuova fatica discografica si inserisce nel filone artistico inaugurato appena un anno fa: a poco più di 12 mesi dall'uscita de ...

Nuovo tour dei Baustelle per L’amore e la violenza Vol. 2 - date e biglietti in prevendita : Parte in primavera il Nuovo tour dei Baustelle, a supporto del Nuovo album L'amore e la violenza Vol.2 pronto ad essere rilasciato su etichetta Warner Music. Il primo volume del progetto, definito dal cantautore Francesco Bianconi il più "oscenamente pop" della storia musicale dei Baustelle, fece il suo debutto un anno fa in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Al disco fece seguito da un tour che ha portato il gruppo ...