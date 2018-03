Banksy e le sue critiche sotto forma di opere d'arte tornano a New York : Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does New York", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a sfondo sociale. I primi due pezzi una settimana fa: il primo a comparire è stato quello di un ratto che corre all’interno dell’orologio posto in cima ad un palazzo che si trova in una strada con un altissimo numero di passanti. Si potrebbe ipotizzare ...