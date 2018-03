Banche | Patuelli | norme per stabilità non appesantiscano ripresa

L'inutile riconferma di Patuelli Banche - il tramonto dell'Abi Esiste solo per gestire gli esuberi : Antonio Patuelli è stato riconfermato all’unanimità alla presidenza dell’Abi, l’associazione bancaria italiana. Politico “prestato” al credito, Patuelli è al suo terzo mandato, ma l’appeal dell’associazione da lui guidata è in calo, complice la crisi del credito di questi ultimi anni. Più strategico per le grandi Banche italiane sono ora alcune figure operative come il presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro, dove si sono ...