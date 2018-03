Banche | legale | su Popolari | pronti a ricorrere a Corte Strasburgo

meteoweb.eu

: RT @byoblu: @alessioferrari6 @YouTube sarebbe pagato in Euro. Non hai capito. 1) Stato dà fiorini alla gente, ma in cambio di €. 2) l'€ è a… - ranmamezzo : RT @byoblu: @alessioferrari6 @YouTube sarebbe pagato in Euro. Non hai capito. 1) Stato dà fiorini alla gente, ma in cambio di €. 2) l'€ è a… - byoblu : @alessioferrari6 @YouTube sarebbe pagato in Euro. Non hai capito. 1) Stato dà fiorini alla gente, ma in cambio di €… - RecuperoLegale : ? CREDITI IN SOFFERENZA: come hanno fatto le banche a liberarsene? ?? ??Leggi l'articolo del BLOG di Recupero Legale… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Milano, 21 mar. (AdnKronos) – “Siamoad andare alladi”. In attesa che sia disponibile la sentenza dellaCostituzionale sul ricorso contro la riforma delle, che ha definito “infondate” le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato, l’avvocato che ha seguito il gruppo di soci della Popolare di Sondrio non vuole gettare la spugna. “Se nella sentenza leggeremo che il rimborso si può escludere integralmente in caso di recesso del socio per la trasformazione in spa,mo, sperando in un giudice più lontano dal sistema istituzionale e bancario italiano”, dice all’Adnkronos Francesco Saverio Marini. Con questa sentenza, spiega, si dice che “il sistema bancario e la sua stabilità prevalgono sui diritti dei risparmiatori e, in generale, del singolo. Mi auguro che la...