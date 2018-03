Banche | con sentenza Consulta Pop Bari e Pop Sondrio più vicine a spa

Banche - Consulta : no a ricorsi costituzionalità riforma popolari : Roma, 21 mar. , askanews, La Corte costituzionale boccia come 'infondate' le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato sulla riforma delle Banche popolari. La Consulta ha deciso ...

Banche : Bem - gap Italia in e-banking - uso al 31% contro 52% Ue : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – L’utilizzatore medio dell’e-banking è uomo, giovane ma non giovanissimo, con titolo di studio alto, residente in città con alta densità di popolazione e connessione veloce e usa lo smartphone con disinvoltura. è questo che emerge dal Rapporto sull’e-banking 2018 di BEM Research intitolato ‘Internet banking in Europa: il passo lento dell’Italia”. Se infatti quello descritto ...

Banche : Bem - gap Italia in e-banking - uso al 31% contro 52% Ue (2) : (AdnKronos) – Se esiste un forte divario tra Italia e tutti i principali paesi europei, il Mezzogiorno si trova in una situazione ancor più svantaggiata. Nella classifica delle prime 5 regioni per utilizzo dei servizi e-banking si attestano Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Mentre nella classifica delle ultime 5 regioni si trovano Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata. «Dal Rapporto e-banking ...

Banche popolari alla Consulta : Pop Bari e Sondrio in attesa : Non solo le Banche e il mondo della finanza ma soprattutto i piccoli soci aspettano con ansia l'udienza finale della Corte Costituzionale sulla riforma delle Banche popolari che avrà luogo martedì 20 marzo. Il verdetto ...

Piazza Affari in rialzo con Banche ed energia - Ftse Mib +0 - 63% : Le borse europee archiviano l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, con le banche e l'energia che spingono Piazza Affari, in rialzo dello 0,63%. Sull'indice principale della borsa ...

Crediti deteriorati - Bce più morbida con Banche : da 2 a 7 anni per ridurli : Per l'eliminazione delle sofferenze che gravano sui bilanci delle banche europee, linee guida meno dure di quelle annunciate ad ottobre che avevano provocato aspre polemiche -

Bnl - funzionario avverte i vertici di Atac e Ama : “Non fate il concordato o il Comune di Roma non avrà più soldi dalle Banche” : Pressioni sui dirigenti delle aziende capitoline e, indirettamente, sul Campidoglio stesso affinché Atac non ricorresse al concordato preventivo. Pena, per il Comune di Roma, la rimessa in discussione di tutti i rapporti finanziari con la Banca Nazionale del Lavoro. L’operazione fallimentare, infatti, non solo avrebbe messo a rischio la totalità degli importi vantati dall’istituto, fra i principali creditori della società Romana dei trasporti, ...

Usa - il Senato allenta i controlli sulle Banche : Prima picconata del Congresso Usa alla riforma Dood-Frank varata dopo la crisi finanziaria globale del 2007-2009 per tutelare i consumatori: con un sostegno bipartisan (67 sì e 31 no) il Senato ha approvato un allentamento delle norme più restrittive sulle piccole banche e gli istituti di credito locali, elevando da 50 a 250 miliardi di dollari la ...

Rossi - Bankitalia - : Banche italiane convalescenti - quasi guarite : 'I guai che sono accaduti in questi anni ha sottolineato sono dovuti al fatto che l'economia è andata …

Borsa : Milano la peggiore d'Europa con le Banche - ma si salva Leonardo : ... Mario Draghi, che ha confermato che l'Eurotower rimarra' 'paziente, persistente e prudente' perche' sebbene la ripresa dell'economia si sia sviluppata in modo superiore alle attese, e' ancora troppo ...

Banche - Ue su NPL : le proposte sugli accantonamenti a seconda della natura dei crediti : La Commissione europea ha presentato le sue proposte in materia di gestione e accantonamenti nei bilanci delle Banche degli NPL, i crediti deteriorati.