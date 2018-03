Ballando | Massimiliano Morra ha avuto un incidente

Sara Di Vaira hot a Ballando con le Stelle - passione con Massimiliano Morra : La lunga notte di Ballando con le Stelle . Al termine della seconda puntata arriva anche la prima eliminazione. A lasciare il dance show condotto da Milly Carlucci sono Don Diamont, Bill Spencer di ...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra : "Voglio giocare e divertirmi" : Massimiliano Morra, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, in una lunga interivsta al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per questo inedito impegno che lo sta facendo conoscere, dal grande pubblico, come artista a tutto tondo: A me stesso di riuscire anche a ballare, perché è una disciplina per me nuova, con la quale non mi sono mai cimentato prima, quindi di mettermi ...

Massimiliano Morra da Furore 2 a Ballando con le stelle 2018 : cast - giudici e data di inizio della nuova edizione : Massimiliano Morra da Furore 2 a Ballando con le stelle 2018. Questo è solo l'ultimo degli acquisti della nuova edizione del programma ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci. I grandi annunci sarebbero dovuti arrivare nei giorni scorsi ma la morte di Bibi Ballandi, storico produttore dello show e amico della conduttrice, ha rimandato tutto. La conduttrice finalmente ha trovato la forza di rimettersi in corsa e ospite in questi giorni ...

Massimiliano Morra a Ballando con le Stelle 2018 : Massimiliano Morra E’ ormai pronto il cast di Ballando con le Stelle 2018. Tra i concorrenti che il prossimo sabato 10 marzo danzeranno al cospetto di Milly Carlucci ci sarà anche Massimiliano Morra, attore napoletano considerato il “nuovo” Gabriel Garko, già protagonista in diverse fiction di Ares Film come Il bello delle donne… alcuni anni dopo e Non è stato mio figlio. Classe 1986, l’attore (il cui nome completo ...

Massimiliano Morra confessa di volersi innamorare a Ballando 2018 : Ballando con le stelle: Massimiliano Morra non esclude di innamorarsi in pista Milly Carlucci è pronta: sabato 10 marzo darà il via alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato show di Rai1 in cui dodici Vip si sfidano a passo di rumba, salsa, tango e paso doble. In questi giorni, la famosa conduttrice sta svelando gradualmente il cast di Ballando con le stelle. Certa la presenza di Massimiliano Morra che ieri sera ha ...