Ballando con le Stelle - Massimiliano Morra coinvolto in un incidente stradale : Massimiliano Morra, attore e concorrente di Ballando con le Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riportato dall’Ansa, Morra è stato sottoposto a una serie di accertamenti ed è stato dimesso. In questo momento si trova a casa, in ripresa. In coppia con la balleria Sara Di Vaira, resta ancora in forse la sua partecipazione alla prossima puntata dello show di RaiUno condotto da Milly ...

Ballando - Massimiliano Morra ha avuto un incidente. Su Instagram : "Cauti alla guida - basta un secondo..." : Incidente e paura per il concorrente di Ballando con le stelle Massimiliano Morra, vittima di un incidente stradale in automobile a seguito del quale è stato sottoposto a una...

Ballando con le Stelle : Zazzaroni "Non sono omofobo". Ciacci a luglio sposerà un principe etiope : Ivan Zazzaroni, giurato di Ballando con le Stelle, sta rispondendo da ore agli insulti che gli stanno arrivando da quando ha deciso di non votare la coppia formata da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci che si è esibita sabato sera su Raiuno. Le accuse sono forti: di omofobia, ma Ivan non ci sta. Nonostante Fabio Canino, altro giurato, abbia usato la parola 'pregiudizio', per lui non c'è nessun preconcetto: semplicemente non ha apprezzato ...

Barbara D'Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2018? : Barbara D'Urso, protagonista di una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, ha rivelato, che prenderebbe parte volentieri ad una puntata di "Ballando con le stelle" in qualità di ballerina per una notte: È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo. La ...

Ballando con le stelle 2018 - Milly Carlucci : "Zazzaroni omofobo? Giudizio estetico sulla coppia Ciacci - Todaro" : Milly Carlucci replica, sul settimanale Chi, alle critiche sulla scelta di Ivan Zazzaroni di non giudicare la performance di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, i primi due uomini a danzare in coppia nella storia di “Ballando con le stelle”: Ivan Zazzaroni ha espresso solo un Giudizio estetico, le polemiche sull’omofobia sono ridicole e scorrette. Ognuno ha diritto di pensare che una cosa sia bella o non lo sia, Zazzaroni ha esercitato il suo ...

Milly Carlucci difende Ballando con le stelle e lancia una frecciata : Ballando con le stelle: la frecciata inaspettata di Milly Carlucci La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata all’insegna delle polemiche. In questi giorni a far discutere è stata la querelle tra Ivan Zazzaroni, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Il giudice di Ballando, dopo l’opinione negativa per la coppia di ballerini, è stato sommerso da una valanga di critiche. Milly Carlucci sulle pagine del settimanale Chi ...

Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato : c’entra Ballando con le Stelle : Perché Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato? C’entra Ballando con le Stelle Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci sarebbero ai ferri corti. Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv, i due avrebbero litigato per colpa di Ballando con le Stelle. A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe apprezzato la scelta […] L'articolo Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato: c’entra ...

“In tre a letto”. Lui a Ballando con le stelle… La rivelazione fatta in diretta ha lasciato senza parole. Lui - sempre top in tv - ha le idee molto chiare su cosa cerca : “È superdotato - mica compro a scatola chiusa…” : La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha suscitato fin da subito molta curiosità. Giovanni Ciacci, il costumista delle star, è in gara nello show di Milly Carlucci assieme al ballerino Raimondo Todaro e le loro ‘danze maschili, hanno creato qualche polemica. Prima Mario Adinolfi si è scagliato contro il programma, poi la televisione russa ha censurato la loro prova e infine Ivan Zazzeroni ha detto che per lui i balli di ...

Ballando - Giovanni Ciacci rivela : 'Sono poliamoroso - ho fatto sesso a tre. Adesso sto con un principe ben dotato...' : Giovanni Ciacci super hot. Il costumista delle star, che a Ballando con le Stelle è in gara in coppia con Raimondo Todaro , avrebbe rilasciato dichiarazioni piccanti sulle sue abitudini sessuali... ...

“Basta - ora devo dire la verità”. La confessione di Akash Kumar. Pablo a ‘Ciao Darwin’ e Andrea a ‘Temptation Island’ - il concorrente di Ballando con le stelle vuota il sacco sulla sua identità (boom!) : ”Chi è veramente Akash Kumar?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ...