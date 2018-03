Ballando con le stelle 2018 | Milly Carlucci | Zazzaroni omofobo? Giudizio estetico

Milly Carlucci difende Ballando con le stelle e lancia una frecciata : Ballando con le stelle: la frecciata inaspettata di Milly Carlucci La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata all’insegna delle polemiche. In questi giorni a far discutere è stata la querelle tra Ivan Zazzaroni, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Il giudice di Ballando, dopo l’opinione negativa per la coppia di ballerini, è stato sommerso da una valanga di critiche. Milly Carlucci sulle pagine del settimanale Chi ...

“In tre a letto”. Lui a Ballando con le stelle… La rivelazione fatta in diretta ha lasciato senza parole. Lui - sempre top in tv - ha le idee molto chiare su cosa cerca : “È superdotato - mica compro a scatola chiusa…” : La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha suscitato fin da subito molta curiosità. Giovanni Ciacci, il costumista delle star, è in gara nello show di Milly Carlucci assieme al ballerino Raimondo Todaro e le loro ‘danze maschili, hanno creato qualche polemica. Prima Mario Adinolfi si è scagliato contro il programma, poi la televisione russa ha censurato la loro prova e infine Ivan Zazzeroni ha detto che per lui i balli di ...

Ballando - Giovanni Ciacci rivela : 'Sono poliamoroso - ho fatto sesso a tre. Adesso sto con un principe ben dotato...' : Giovanni Ciacci super hot. Il costumista delle star, che a Ballando con le Stelle è in gara in coppia con Raimondo Todaro , avrebbe rilasciato dichiarazioni piccanti sulle sue abitudini sessuali... ...

“Basta - ora devo dire la verità”. La confessione di Akash Kumar. Pablo a ‘Ciao Darwin’ e Andrea a ‘Temptation Island’ - il concorrente di Ballando con le stelle vuota il sacco sulla sua identità (boom!) : ”Chi è veramente Akash Kumar?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ...

Barbara D’Urso : “L’invito a Ballando con le Stelle? Mediaset mi ha autorizzato… Vedremo” : “È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.” A parlare così è la “regina” di Canale5, Barbara D’Urso, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivela come l’idea di partecipare a Ballando con le Stelle non sia poi così ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivan Zazzaroni : "Non sono omofobo. Attaccato su cose che non ho mai detto" : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni: Milly Carlucci difende Ivan Zazzaroni, accusato di omofobia dopo aver deciso di non votare l'esibizioni di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:26:00 GMT)

Ballando - Ciacci spara a zero su Zazzaroni : "Un cretino - cosa gliene frega se ballo con un uomo - una donna o un cavallo" : Ivan Zazzaroni si è rifiutato di giudicare la performance artistica di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle , un rifiuto che ha scatenato non poche polemiche. Così Giovanni ...

Ballando con le stelle : Milly Carlucci dà ragione a Ivan Zazzaroni : Ivan Zazzaroni di Ballando appoggiato da Milly Carlucci Continua a far discutere la polemica scaturita dalla decisione di Ivan Zazzaroni dinanzi alla performance di ballo della coppia Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Nella seconda puntata di Ballando con le stelle di sabato 17 marzo il giudice ha dato zero all’esibizione della coppia di concorrenti dello stesso sesso, affermando che non ha problemi con le scelte sessuali, “ma questa ...

Stefano Oradei altezza - peso e foto fisico del maestro di Ballando con le stelle : peso e altezza di Stefano Oradei? Queste sono solo alcune delle curiosità che conoscerete sul maestro di Ballando delle stelle che, sin dalla nona edizione, ha danzato con VIP tutti diversi tra loro, ottenendo sempre un riscontro positivo da parte del pubblico, che adora sia la sua arte sia lui, visto che è un bellissimo ragazzo e ha un fisico da paura! Anno dopo anno non manca mai la sua voglia di stare sul palco: non si è ancora abituato alle ...