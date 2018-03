B Heroes | nuovi eroi per nuove imprese

Heroes of the Storm : nuovi modelli Mech e aggiornamenti per Tyrael nell'ultima patch : Heroes of the Storm si aggiorna con delle novità sia livello di gameplay che a livello puramente estetico con nuovi modelli Mech già disponibili nel Nexus. Lanciati nello scontro con i tuoi eroi preferiti in una scintillante nuova veste meccanica grazie a questi tre modelli:Per altra azione a tema Mech, Blizzard ha anche pubblicato il filmato animato di Mecha Storm.Read more…