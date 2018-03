Auto prende fuoco a Catanzaro | salvo conducente

Roma - si sente male e l'Auto prende fuoco : Perde il controllo dell'auto per un malore. La signora di 74 anni ha perso improvvisamente il controllo della macchina che è andata a sbattere contro un'altra posteggiata, prendendo fuoco a Roma. Sul ...

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

Auto in transito prende fuoco nel Catanzarese : Un probabile malfunzionamento all'interno del vano motore è la causa dell'incendio di un'Autovettura avvenuto questa mattina in Loc. Pilacco nel comune di Borgia. Interessata dalle fiamme una Hyundai ...

Coliandro torna sotto le Torri e si prende l'Autostazione : BOLOGNA - Da Set Up a set e basta. All'Autostazione di piazza XX settembre arriva l'ispettore Coliandro. L'edificio sarà infatti trasformato nella Questura di Bologna dove opera il poliziotto ...

L'Auto prende fuoco - padre e bimba di 5 anni salvi appena in tempo : Tragedia sfiorata nel Bresciano. padre e figlia stavano viaggiando sulla strada statale 45bis quando dal motore sono iniziate ad uscire delle fiamme. L'uomo ha subito accostato in un'area di servizio...

Auto prende improvvisamente fuoco : forti rallentamenti in tangenziale : Una Mini Cooper ha preso improvvisamente fuoco nella serata di oggi, venerdì 2 marzo 2018, mentre percorreva la tangenziale in direzione nord , Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo Debouché, sul ...

Auto 'prende il volo' e si ferma in bilico su un palo - fratelli illesi : L'Auto sulla quale viaggiavano i due fratelli e i mezzi di soccorso sul posto , foto Trespidi, Ha preso letteralmente 'il volo' un'Auto che nel primo pomeriggio di venerdì 23 febbraio è finita con le ...

Roma - prende l'Autostrada senz pagare per anni : dovrà restituire tutto oltre a 500 euro di multa : Andare a lavoro con la macchina senza pagare il pedaggio. Autostrada gratuita e un gruzzoletto a fine anno di tutto rispetto. Per tanti sarebbe un sogno, considerato i rincari costanti a cui sono ...

Firenze - prende 177 multe con l'Auto del nonno (e le fa pagare a lui) : Un 36enne spagnolo, domiciliato a Firenze, ha collezionato la bellezza di 177 multe per un totale di quasi 16mila euro da pagare. Peccato che la vettura in questione, una Volkswagen Golf, sia intestata al nonno 89enne residente in Spagna. Come...

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’Auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quell’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Idea kia - un elefantino per far capire come ci si prende cura dei clienti e delle loro Auto" : ... parte la raccolta fondi a favore dei bambini di Save the Children e la casa coreana lancia il suo testimonial-peluche Kokkili Photo Ark - Meraviglie del mondo animale, la mostra curata e organizzata ...

Paura a Prati - Autobus prende fuoco : panico tra i passeggeri traffico nel caos : Un autobus ha preso fuoco in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal motore nella parte posteriore dell'autobus 30: Paura tra i passeggeri, che sono dovuti scendere, ...

Nissan - l'Auto elettrica prende e cede energia : Nissan, l'auto elettrica prende e cede energia In Danimarca e alle Isole Canarie la Mobilità Intelligente secondo il costruttore giapponese Continua a leggere L'articolo Nissan, l'auto elettrica prende e cede energia sembra essere il primo su NewsGo.

Belluno - prende l'Auto e scompare nel nulla : ricerche sulle montagne : Non si hanno più tracce di lei dalla giornata di ieri, 29 gennaio. È scattato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse per ritrovare Diletta Stucchi , 40enne residente a Feltre , ...