Auto blu a disposizione della moglie per viaggi e shopping | giudice nella bufera

Auto blu : in 3mila viaggiano con l'autista - ma la vera casta vive in provincia : Quante sono le Auto blu? Quanto ci costano? E chi usa le Auto di rappresentanza? Domande che hanno attanagliato ed infiammato la campagna elettorale e la lotta a quelli che sono il simbolo dei "privilegi della...

Auto blu - la beffa delle riduzioni di legge. Nel 2017 sono compensate dagli acquisti. Il calo nelle province è solo un trasloco : Le province stan così bene che viaggiano ancora in Auto blu. Dovevano essere “abolite” ma ne hanno a disposizione 1.329 e più, perché cinque enti si permettono anche il lusso di non inviare i dati sul parco Auto in loro possesso. Mentre il “passaggio di competenze dalle Amministrazioni provinciali alle Regioni è all’origine dell’incremento nel numero di Auto dichiarate da queste ultime che hanno preso in carico anche la ...

Solo 12 euro : caricatore Xiaomi per Auto con modalità streaming audio Bluetooth - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

Samsung Galaxy S8 Bluetooth Non si collega in Auto : Telefono Android Samsung Galaxy S8 non si collega al vivavoce Bluetooth in auto. Come accoppiare e connettere Samsung Galaxy S8 con vivavoce autovettura. Nella guida di oggi troverete suggerimenti per risolvere il problema Galaxy S8 Bluetooth Non si collega in auto, Galaxy S8 non si connette Bluetooth auto, Nessun collegamento Bluetooth Galaxy S8 in auto.

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

Regione - Forza Italia denuncia : 'Ecco la nuova Auto blu di De Luca - costa 1.200 euro al mese' : Non solo privilegi e inaccettabili aumenti dei costi della politica - rimarca l'esponente di Forza Italia - a firmare il passaggio dalla Passat alla prestigiosa Audi A 4 è lo stesso dirigente ...

La casta della Consulta «assolve» subito Zanon per l'Auto blu alla moglie : ... dai famosi 360mila euro all'anno che fanno dei giudici della Consulta i dipendenti pubblici più pagati d'Italia, una volta e mezzo il Capo dello Stato, e i magistrati più pagati del mondo. Zanon si ...

Caso Zanon - l?Auto blu accompagnava anche la cognata del giudice : Saranno i giudici costituzionali, in Caso di rinvio a giudizio, a stabilire se Nicolò Zanon, accusato dai pm di Roma di peculato per avere ?prestato? auto e autista della Consulta...

Auto blu - alla Consulta sono più dei giudici. In tutta Italia ?ne restano 30mila. E ?al censimento ?manca il 40% degli enti : La Consulta alla fine respinge le dimissioni del giudice che, da vero galantuomo, lasciava l’Auto di servizio e i buoni carburante a disposizione della moglie. Niente di strano, infondo, visto che la Corte Costituzionale ha più Auto blu che giudici. Sembra incredibile ma è così. I giudici sono 15 e viaggiano in prima classe grazie a 22 autisti e 21 Auto blu, tre delle quali per le esigenze fuori sede e una di riserva, una per il presidente per ...

Auto blu usata in famiglia : Zanon si dimette dalla Consulta : Cresciuto in gioventù nella fila della Nuova Destra italiana, la corrente culturale e politica guidata da Marco Tarchi, Zanon è sempre stato a favore del dialogo tra le parti e le correnti di ...

“L’Auto blu usata dalla moglie” - giudice costituzionale Zanon indagato per peculato : L'autista portava in giro anche la moglie da sola per lunghi tragitti, lui si dimette ma assicura: "Conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato"Continua a leggere

Indagato il giudice costituzionale Zanon. "Ha fatto usare l'Auto blu alla moglie" : Si indaga per peculato d'uso. Il magistrato: "Reato non sussiste. Ma mi dimetto per rispetto istituzionale"

Xiaomi caricatore per Auto con modalità streaming audio Bluetooth a soli 12 euro - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

Scuola - il bluff dei rapporti di Autovalutazione : giudizi gonfiati e solo il 5% è stato controllato da ispettori esterni : Quasi sempre indulgenti, a volte fasulle, quando va male addirittura classiste: la questione delle autovalutazioni delle scuole italiane è esplosa con il caso del Visconti, il liceo romano che al pari di altri istituti ha fornito sul proprio sito internet una presentazione dai toni discriminatori. Ma dietro quest’episodio (non unico ma comunque isolato) c’è un fenomeno più diffuso: la totale inattendibilità di questi rapporti. Il cosiddetto Rav ...