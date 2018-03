Astronomia | creata la più grande simulazione esistente della formazione di nuove galassie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Come si è accesa la prima stella nel cielo? Questa domanda ha affascinato da sempre gli astronomi, e nel corso degli anni si sono sviluppate diverse teorie sullastellare. Un problema ancora difficile da risolvere riguarda però il ‘quadro completo’: dalla nostra posizione, immersi nella Via Lattea, è infatti difficile ottenere una visione ampianascita dellestelle. Per questo esistono i modelli informatici, simulazioni che riproducono al computer l’origine delle. Ora – spiega Global Science – un gruppo internazionale di ricercatori ha creato la piùgalattica. Utilizzando le potenti risorse dell’High-Performance Computing Center Stuttgart (Hlrs), gli scienziati hanno ricostruito in dettaglio il movimento del gas cosmico che costituisce la ‘culla’ delle giovani stelle nell’universo. Lo ...