Astori | Saponara | Davide era fondamentale

Morte Astori - brividi con Jovanotti e Saponara : il gesto che ha commosso tutti [FOTO] : Morte Astori – A distanza di qualche giorno tutti sconvolti per la Morte del difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Il più triste sicuramente Riccardo Saponara, grande amico di Davide, il calciatore ha incontrato il cantante Jovanotti. “Si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondini dietro la schiena” scrive Saponara e Jovanotti ...

DAVIDE Astori - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera di Saponara : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Il commovente messaggio di Riccardo Saponara a Davide Astori : "Ci diranno che la vita scorre - ma che sapore avrà la tua assenza?" : "O capitano, mio capitano. Perché non sei sceso a fare colazione insieme a tutti noi? Perché non sei passato a riprendere le tue scarpe fuori dalla camera di Marco e non sei venuto a bere la tua solita spremuta d'arancia? Ora ci diranno che la vita scorre, che lo sguardo va puntato in avanti e dovremo rialzarci, ma che sapore avrà la tua assenza?".Riccardo Saponara è incredulo e non vuole rassegnarsi. Scrive sul suo ...

