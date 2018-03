ilfattoquotidiano

: Ashoka, Associazione 21 luglio e la rivoluzione dei campi rom - Cascavel47 : Ashoka, Associazione 21 luglio e la rivoluzione dei campi rom - TutteLeNotizie : Ashoka, Associazione 21 luglio e la rivoluzione dei campi rom - erregi69 : Ashoka, Associazione 21 luglio e la rivoluzione dei campi rom -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il prossimo 22 marzoItalia, dal 2014 il principale punto di riferimento nell’ecosistema italiano dell’innovazione sociale, presenterà i quattro «innovatori sociali che, rivoluzionando i settori in cui operano, hanno prodotto in Italia sia nuovi posti di lavoro che cambiamenti sociali ad alto impatto»., ancora poco conosciuta nel nostro Paese, è la più grande rete al mondo di imprenditori per l’innovazione sociale e fonda la sua filosofia sul pensare che il modo più efficace per risolvere i problemi dei nostri tempi sia quello di identificare chi già ha trovato delle soluzioni e di circondarli di alleati che possano contribuire a rendere la loro idea un modello replicabile e adattabile. Lo scopo dinon è quindi solo quello di massimizzare l’impatto sociale negli 89 Paesi in cui è presente bensì anche quello di creare alleanze trasversali capaci di cambiare interi ...