Asd Judo Frascati | Coimbra ispira la Favorini

Asd Judo Frascati : in trionfo a Fiano Romano : Asd Judo Frascati: Fioranelli, Cusano e Pastizzo in trionfo a Fiano Romano, poi tanti podi Frascati (Rm) – La prima edizione del trofeo giovanile organizzato... L'articolo Asd Judo Frascati: in trionfo a Fiano Romano su Roma Daily News.