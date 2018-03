Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018 : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti TV | Martedì 6 marzo 2018. Montalbano in replica (24.8%) doppia American Sniper (10.5%). DiMartedì al 9.1% : Il Commissario Montalbano - Un Covo di Vipere Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere ha conquistato 6.031.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale 5 American Sniper ha raccolto davanti al video 2.318.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.727.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – Parte I ha ...

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2018. Isola 24.9% - Porta a Porta 14.5% - Propaganda Love 5.4% : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta , Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la settima puntata dell’ Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.685.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2018 : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi 13 in prima visione ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Vita da Pi ha ottenuto ...

Isola dei Famosi - l'affronto Rai : Il Commissario Montalbano - record d'Ascolti - spostato a martedì : Dopo il canna-gate e le voci su una chiusura anticipata del programma ancora problemi per ' L'Isola dei Famosi'. Per Alessia Marcuzzi, in procinto di condurre una nuova puntata, si mette male: presto ...